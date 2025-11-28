Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare! Decizia instanţei - Antena Sport

Închide meniul
Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare! Decizia instanţei

Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare! Decizia instanţei

Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare! Decizia instanţei

Publicat: 28 noiembrie 2025, 17:20

Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare! Decizia instanţei

Ioan Neculaie / Sport Pictures

Fostul patron al lui FC Braşov, Ioan Neculaie (68 de ani), a fost condamnat de Tribunalul Braşov la 10 ani de închisoare. Decizia instanţei nu e definitivă.

Dosarul în care procurorii au estimat un prejudiciu de 40 de milioane de lei are legătură cu FC Braşov, club la care Neculaie a fost patron.

Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare

Ioan Neculaie era cercetat în acest dosar din 2016. Afaceristul a fost acuzat de procurori că a scos ilegal bani din firmele pe care le conducea. Banii ar fi provenit din vânzarea de jucători sau din drepturile TV pentru meciurile lui FC Braşov.

Neculaie a fost în trecut condamnat la 4 ani de închisoare cu suspendare, pentru o construcţie ilegală pe un teren. Ioan Neculaie avea o avere estimată la 80-82 de milioane de euro în septembrie 2010.

