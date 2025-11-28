Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare! Decizia instanţei - Antena Sport

Fostul patron al lui FC Braşov, Ioan Neculaie (68 de ani), a fost condamnat de Tribunalul Braşov la 10 ani de închisoare. Decizia instanţei nu e definitivă.

Dosarul în care procurorii au estimat un prejudiciu de 40 de milioane de lei are legătură cu FC Braşov, club la care Neculaie a fost patron.

Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare

Ioan Neculaie era cercetat în acest dosar din 2016. Afaceristul a fost acuzat de procurori că a scos ilegal bani din firmele pe care le conducea. Banii ar fi provenit din vânzarea de jucători sau din drepturile TV pentru meciurile lui FC Braşov.

Neculaie a fost în trecut condamnat la 4 ani de închisoare cu suspendare, pentru o construcţie ilegală pe un teren. Ioan Neculaie avea o avere estimată la 80-82 de milioane de euro în septembrie 2010.