Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare! Decizia instanţei - Antena Sport

Fostul patron al lui FC Braşov, Ioan Neculaie (68 de ani), a fost condamnat de Tribunalul Braşov la 10 ani de închisoare. Decizia instanţei nu e definitivă.
Dosarul în care procurorii au estimat un prejudiciu de 40 de milioane de lei are legătură cu FC Braşov, club la care Neculaie a fost patron.
Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare
Ioan Neculaie era cercetat în acest dosar din 2016. Afaceristul a fost acuzat de procurori că a scos ilegal bani din firmele pe care le conducea. Banii ar fi provenit din vânzarea de jucători sau din drepturile TV pentru meciurile lui FC Braşov.
Neculaie a fost în trecut condamnat la 4 ani de închisoare cu suspendare, pentru o construcţie ilegală pe un teren. Ioan Neculaie avea o avere estimată la 80-82 de milioane de euro în septembrie 2010.
- Mural pe 400 mp cu David Popovici, pe o clădire din Timişoara
- “Eram vai de mama noastră!”. Momentul în care Becali l-a sunat pe Duckadam pentru a-i acorda un ajutor uriaş
- Petiţie adresată preşedintelui Nicuşor Dan împotriva “Legii Novak”
- Șefa echipei de tenis fete a României, Alexandra Dulgheru, încinge telefonul de la prima oră
- Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă