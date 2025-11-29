Adrian Mazilu, în extaz după ce a debutat pentru Dinamo și a revenit pe teren: "De când așteptam..." - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Adrian Mazilu, în extaz după ce a debutat pentru Dinamo și a revenit pe teren: “De când așteptam…”

Andrei Nicolae Publicat: 29 noiembrie 2025, 23:42

Adrian Mazilu, după Dinamo - Oțelul / Sport Pictures

Adrian Mazilu s-a arătat extrem de entuziasmat după ce a debutat în tricoul lui Dinamo la câteva luni după ce a fost transferat de la Brighton. Intrat în minutul 89 al duelului câștigat contra Oțelului, atacantul care s-a confruntat cu probleme a vorbit despre momentul în care Zeljko Kopic a decis să-l introducă în teren, dar și despre starea sa medicală.

Dinamo a obținut o nouă victorie în campionat și a urcat pe locul 2, după ce s-a impus în fața Oțelului grație golului cu capul marcat de Cătălin Cîrjan. După meciul în care Adrian Mazilu a revenit după o lungă perioadă în care a fost măcinat de accidentări și perioade de recuperare, atacantul a acordat și câteva declarații presei.

Adrian Mazilu nu se aștepta să debuteze în meciul cu Oțelul

Fotbalistul de 20 de ani a dezvăluit că a început recent antrenamentele colective, în contextul în care până acum a fost nevoit să se pregătească individual pentru a-și rezolva problemele cu care a venit din Anglia. În plus, Mazilu a mărturisit că se aștepta să fie folosit de Kopic abia după pauza de iarnă, un aspect care l-a făcut să savureze și mai mult momentul de sâmbătă seara.

Atacantul alb-roșilor a vorbit printre altele și despre posibilitatea ca echipa sa să câștige titlul în anul în care el a revenit în Liga 1, după care a abordat derby-ul cu FCSB din etapa următoare.

E un sentiment nemaiponeinit, de când așteptam. A fost ceva de moment, am devenit entuziasmat când am văzut că intru. De abia ce am reușit să încep antrenamentele cu echipa, trebuia să vină și acest moment, pentru că am stat destul de mult. Eu zic că m-am simțit destul de bine la antrenament.

Momentan mă simt foarte bine, mai trebuie să pun la punct partea fizică. Asta nu știu, cred că a fost cam repede (n.r. revenirea sa), eu mă așteptam să intru după cantonamentul de iarnă, chiar sunt fericit.

(n.r. întrebat când poate fi titular) Momentan nu pot să dau aceste detalii, eu pot să vă zic că când intru îmi fac treaba. A fost depășită (n.r. problema sa), musculatura și-a revenit pe piciorul drept.

(n.r. despre posibilitatea ca Dinamo să ia titlul când a revenit el în Liga 1) Doamne ajută, chiar sper acest lucru, dar momentan trebuie să o luăm meci cu meci. Urmează un derby, chiar sper să reușim în acest derby, pentru că până acum n-am mai apucat să joc“, a spus Mazilu, potrivit digisport.ro.

