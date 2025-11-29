Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum poate câştiga Lando Norris titlul la Marele Premiu din Qatar. Calculele în lupta cu Piastri şi Verstappen - Antena Sport

Home | Formula 1 | Cum poate câştiga Lando Norris titlul la Marele Premiu din Qatar. Calculele în lupta cu Piastri şi Verstappen

Cum poate câştiga Lando Norris titlul la Marele Premiu din Qatar. Calculele în lupta cu Piastri şi Verstappen

Dan Roșu Publicat: 29 noiembrie 2025, 23:51

Comentarii
Cum poate câştiga Lando Norris titlul la Marele Premiu din Qatar. Calculele în lupta cu Piastri şi Verstappen

Lando Norris - Profimedia Images

Finalul acestui sezon de Campionat Mondial de Formula 1 a fost mult mai echilibrat decât mulţi s-ar fi aşteptat, mai ales după descalificările lui Lando Norris şi Oscar Piastri de la Las Vegas.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totuşi, în urma cursei de sprint a Marelui Premiu din Qatar, câştigată de Piastri, Lando Norris este cel care are şanse reale să câştige titlul mondial chiar duminică, atunci când va avea loc cursa, de la ora 18:00, live pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.

Cum poate câştiga Lando Norris titlul la Marele Premiu din Qatar

În acest moment, după sprintul din Qatar, Lando Norris este primul în clasament, cu 396 de puncte, fiind urmat de Piastri, cu 374 de puncte şi de Max Verstappen, cu 371 de puncte. Mai jos, poţi vedea scenariile care îl fac campion pe britanic încă din acest weekend.

Dacă pilotul lui McLaren va câştiga cursa din Qatar, va deveni campion mondial, indiferent de locurile pe care le vor ocupa Piastri şi Verstappen. În cazul în care nu se va impune în Qatar, Lando poate fi campion mondial dacă va mai pune încă 4 puncte între el şi colegul Piastri şi dacă nu va termina în spatele lui Verstappen.

În situaţia în care Piastri şi Verstappen nu vor acumula niciun punct, atunci pentru Lando e de ajuns locul 8 pentru a fi sigur că va cuceri titlul mult dorit.

Reclamă
Reclamă

Cum mai pot Oscar Piastri sau Max Verstappen să câştige titlul mondial

Dacă Lando nu va pune decât 3 puncte între el şi Oscar după Qatar, atunci australianul va avea şanse teoretice de a se impune la finalul sezonului. Va avea nevoie de o victorie pe Yas Marina, dar şi ca Norris să nu facă niciun punct. Ei ar termina la egalitate, dar Piastri ar avea o victorie în plus (8-7), acesta fiind primul criteriu de departajare.

În cazul lui Verstappen, pentru ca acesta să mai aibă şanse şi la ultima cursă, are nevoie ca distanţa dintre el şi Lando Norris să fie de maximum 24 de puncte. Dacă diferenţa ar fi de 25 de puncte, chiar dacă Max s-ar impune la Abu Dhabi şi cei doi ar avea acelaşi număr de Grand Prix-uri câştigate, următorul criteriu de departajare ar fi acela al locurilor doi, unde Lando “conduce” cu 8-4.

La Lusail, Oscar Piastri va pleca din pole-position, după ce australianul a câștigat și cursa de sprint, iar în spatele său se vor afla Lando Norris și Max Verstappen. Cursa e duminică, de la ora 18:00, live pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.

Motivul pentru care 6.500 de avioane Airbus au rămas la sol provocând haos pe aeroporturi din întreaga lumeMotivul pentru care 6.500 de avioane Airbus au rămas la sol provocând haos pe aeroporturi din întreaga lume
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
George, turistul britanic de 18 ani, căutat de 7 zile în munţii Bucegi. Mama: "O viaţă fără el, de nesuportat"
Observator
George, turistul britanic de 18 ani, căutat de 7 zile în munţii Bucegi. Mama: "O viaţă fără el, de nesuportat"
Ciprian Ciucu le promite bucureștenilor o Sală Polivalentă la standarde occidentale: „Vom pune Capitala pe harta sportului mondial!”
Fanatik.ro
Ciprian Ciucu le promite bucureștenilor o Sală Polivalentă la standarde occidentale: „Vom pune Capitala pe harta sportului mondial!”
23:44
Zeljko Kopic: “Cîrjan a jucat un meci de top!” Ce spune şi despre lupta la titlu
23:42
Adrian Mazilu, în extaz după ce a debutat pentru Dinamo și a revenit pe teren: “De când așteptam…”
23:24
Cătălin Cîrjan, omul meciului cu Oţelul: “Îmi lipsea această reușită”
23:24
Laszlo Balint, dezamăgit după eșecul Oțelului cu Dinamo: “Rămânem cu nimic”
23:09
Paul Iacob şi-a criticat colegii după eşec: “Ne-a lipsit luciditatea la finalizare”
23:08
Dinamo – Oţelul 1-0. Gol fabulos al lui Cîrjan şi “câinii” continuă cursa pentru titlu!
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 FotoAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul 4 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 5 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” 6 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu din Qatar. Cursa e duminică de la 18:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând