Cum poate câştiga Lando Norris titlul la Marele Premiu din Qatar. Calculele în lupta cu Piastri şi Verstappen - Antena Sport

Finalul acestui sezon de Campionat Mondial de Formula 1 a fost mult mai echilibrat decât mulţi s-ar fi aşteptat, mai ales după descalificările lui Lando Norris şi Oscar Piastri de la Las Vegas.

Totuşi, în urma cursei de sprint a Marelui Premiu din Qatar, câştigată de Piastri, Lando Norris este cel care are şanse reale să câştige titlul mondial chiar duminică, atunci când va avea loc cursa, de la ora 18:00, live pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.

Cum poate câştiga Lando Norris titlul la Marele Premiu din Qatar

În acest moment, după sprintul din Qatar, Lando Norris este primul în clasament, cu 396 de puncte, fiind urmat de Piastri, cu 374 de puncte şi de Max Verstappen, cu 371 de puncte. Mai jos, poţi vedea scenariile care îl fac campion pe britanic încă din acest weekend.

Dacă pilotul lui McLaren va câştiga cursa din Qatar, va deveni campion mondial, indiferent de locurile pe care le vor ocupa Piastri şi Verstappen. În cazul în care nu se va impune în Qatar, Lando poate fi campion mondial dacă va mai pune încă 4 puncte între el şi colegul Piastri şi dacă nu va termina în spatele lui Verstappen.

În situaţia în care Piastri şi Verstappen nu vor acumula niciun punct, atunci pentru Lando e de ajuns locul 8 pentru a fi sigur că va cuceri titlul mult dorit.