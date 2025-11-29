Cum poate câştiga Lando Norris titlul la Marele Premiu din Qatar. Calculele în lupta cu Piastri şi Verstappen - Antena Sport

Finalul acestui sezon de Campionat Mondial de Formula 1 a fost mult mai echilibrat decât mulţi s-ar fi aşteptat, mai ales după descalificările lui Lando Norris şi Oscar Piastri de la Las Vegas.
Totuşi, în urma cursei de sprint a Marelui Premiu din Qatar, câştigată de Piastri, Lando Norris este cel care are şanse reale să câştige titlul mondial chiar duminică, atunci când va avea loc cursa, de la ora 18:00, live pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.
Cum poate câştiga Lando Norris titlul la Marele Premiu din Qatar
În acest moment, după sprintul din Qatar, Lando Norris este primul în clasament, cu 396 de puncte, fiind urmat de Piastri, cu 374 de puncte şi de Max Verstappen, cu 371 de puncte. Mai jos, poţi vedea scenariile care îl fac campion pe britanic încă din acest weekend.
Dacă pilotul lui McLaren va câştiga cursa din Qatar, va deveni campion mondial, indiferent de locurile pe care le vor ocupa Piastri şi Verstappen. În cazul în care nu se va impune în Qatar, Lando poate fi campion mondial dacă va mai pune încă 4 puncte între el şi colegul Piastri şi dacă nu va termina în spatele lui Verstappen.
În situaţia în care Piastri şi Verstappen nu vor acumula niciun punct, atunci pentru Lando e de ajuns locul 8 pentru a fi sigur că va cuceri titlul mult dorit.
Cum mai pot Oscar Piastri sau Max Verstappen să câştige titlul mondial
Dacă Lando nu va pune decât 3 puncte între el şi Oscar după Qatar, atunci australianul va avea şanse teoretice de a se impune la finalul sezonului. Va avea nevoie de o victorie pe Yas Marina, dar şi ca Norris să nu facă niciun punct. Ei ar termina la egalitate, dar Piastri ar avea o victorie în plus (8-7), acesta fiind primul criteriu de departajare.
În cazul lui Verstappen, pentru ca acesta să mai aibă şanse şi la ultima cursă, are nevoie ca distanţa dintre el şi Lando Norris să fie de maximum 24 de puncte. Dacă diferenţa ar fi de 25 de puncte, chiar dacă Max s-ar impune la Abu Dhabi şi cei doi ar avea acelaşi număr de Grand Prix-uri câştigate, următorul criteriu de departajare ar fi acela al locurilor doi, unde Lando “conduce” cu 8-4.
La Lusail, Oscar Piastri va pleca din pole-position, după ce australianul a câștigat și cursa de sprint, iar în spatele său se vor afla Lando Norris și Max Verstappen. Cursa e duminică, de la ora 18:00, live pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.
