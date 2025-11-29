Marea companie din România care i-a adus lui Cristi Borcea "300 de milioane de euro". Afaceristul a recunoscut - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 29 noiembrie 2025, 17:54

Marea companie din România care i-a adus lui Cristi Borcea 300 de milioane de euro. Afaceristul a recunoscut

Cristi Borcea, în timpul unui interviu / Profimedia

Cristi Borcea e plin de bani şi a ştiut mereu să aibă gustul afacerilor. El a patronat o mare companie din România, care i-a adus un încasări uriaşe, de 300 de milioane de euro, cum chiar el a recunoscut. Asta se întâmpla în primii ani după Revoluţie, când omul de afaceri a dat un adevărat tun financiar cu un business căutat la acea vreme.

Potrivit spuselor sale, cea mai importantă cifră de afaceri a fost atinsă cu mai bine de trei decenii în urmă. Ar fi vorba despre aproximativ 300 de milioane de euro. În 1990, imediat după Revoluție, Cristi Borcea își făcea debutul în lumea afacerilor. Vindea butelii GPL și clădea, pas cu pas, un imperiu în toată puterea cuvântului. Compania care i-a adus averea uriaşă a fost Crimbo Gas, pe care ulterios a şi vândut-o cu 40 de milioane de euro.

„Undeva la 300 de milioane de euro. Profitul meu a fost foarte puțin, unu virgulă… Ce-am făcut eu cu buteliile, vorbim de 1990 și acum… Media, la mine, din 90 și până acum a fost 10 milioane de dolari pe an (n.r. profit)”, a dezvăluit milionarul.

Cristi Borcea recunoaşte că şi-a mai luat şi ţeapă în afaceri

În altă ordine de idei, Borcea a vorbit cu lux de amănunte despre o afacere care s-a dovedit a fi neinspirată. Un antreprenor român l-a sfătuit să cumpere apartamente în Dubai, dar valoarea lor nu a crescut. „Am luat 4 apartamente. Am investit 6 milioane (n.r. de euro) în Dubai. Printr-un antreprenor român, Brânzei (n.r. Mircea Brânzei). Ne-a zis «Domne, se dublează, se…» Nici banii pe ele nu mai luăm. Și mai sunt o grămadă. Din vrăjeala asta, «Le iei, cresc, 30-40%.Să vezi ce se ia», am luat piscină la etajul 62. Și am luat și trei. Am luat și pentru închiriat. Cât e în chirii? «În chirii o să fie 10-15%…» 2% îți rămân. Deci e mai prost decât în București. Dubai nu-i chiar așa, cum zice toată lumea, că te îmbogățești acolo dacă investești. Așa zic toți: «Domne’, ia în Dubai, că e senzațional». Nu mai e, a fost. Nu mai e ce a fost. Asta e vrăjeală. Te ia că dai o rată, că dai după, că nu știu ce, că nu știu cum. Și când vrei să le dai (n.r. să vinzi apartamente), nu mai iei nici banii pe care i-ai dat…”, a povestit Cristi Borcea.

Averea lui Cristi Borcea e estimată la 100 de milioane de euro

În prezent, averea lui Cristi Borcea este estimată la aproximativ 100 de milioane de euro. Fostul acționar al clubului Dinamo București a acumulat această sumă în principal din afaceri cu GPL și din domeniul imobiliar. El a ieşit din peisajul fotbalistic din România, dar încă mai atrage atenţia cu viaţa personală. El se poate lăuda cu 9 copii, pe care i-a făcut cu patru femei diferite.

