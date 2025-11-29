Paul Iacob şi-a criticat colegii după eşec: "Ne-a lipsit luciditatea la finalizare" - Antena Sport

Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 18-a din Superligă. Cătălin Cîrjan a marcat unicul gol al meciului în minutul 37, trimiţând în plasă cu o lovitură de cap, din careu, la centrarea lui Jordan Ikoko.

Gălăţenii au replicat prin şutul bun al lui Paulinho, din voleu, respins de Epassy, în minutul 42. Însă, în continuare, fazele periculoase de poartă au lipsit. Cele două echipe au luptat, dar nu au avut ocazii şi Dinamo – Oţelul a fost 1-0. La final de meci, Paul Iacob şi-a criticat colegii, considerând că Oţelul a avut ocazii de gol, dar a fost imprecizie la finalizare.

“Am avut ocazii, am avut şuturi. A doua repriză, dacă eram mai concentraţi… Ca niciodată am recuperat multe mingi, cred că puteam să marcăm mai mult. Până la urmă am încercat, nu am reuşit să nu scoatem niciun punct. Trebuie să marcăm. Ne-a lipsit luciditatea la finalizare, cred că şi fanii lui Dinamo au contat. I-au împins din spate. Chiar dacă au avut un şut pe poartă, au dat gol”, a declarat Iacob, potrivit digisport.ro.