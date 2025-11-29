Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Zeljko Kopic: "Cîrjan a jucat un meci de top!" Ce spune şi despre lupta la titlu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Zeljko Kopic: “Cîrjan a jucat un meci de top!” Ce spune şi despre lupta la titlu

Zeljko Kopic: “Cîrjan a jucat un meci de top!” Ce spune şi despre lupta la titlu

Radu Constantin Publicat: 29 noiembrie 2025, 23:44

Comentarii
Zeljko Kopic: Cîrjan a jucat un meci de top! Ce spune şi despre lupta la titlu

Dinamo a obținut sâmbătă seară o victorie importantă în etapa a 18-a a Superligii, 1-0 cu Oțelul Galați pe Arena Națională. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 37 de Cătălin Cîrjan, care a finalizat cu o lovitură de cap precisă o acțiune construită de dinamoviști cu 14 pase consecutive. La final de meci, antrenorul Zeljko Kopic a lăudat evoluţia lui Cîrjan, dar şi a întregii echipe, care a reuşit să se impună.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Sunt satisfăcut: trei puncte! Am ştiut că Oţelul este o echipă bună în presing. Cîrjan a jucat un meci de top. În repriza a doua am avut control, a fost un meci greu. Echipa a avut mentalitate bună şi am câştigat trei puncte. În alte meciuri am avut multe oportunităţi, dar am lăsat oponenţilor şansa să ia puncte. În această seară ne-am apărat bine şi sunt foarte satisfăcut de aceste trei puncte”, a declarat tehnicianul.

Întrebat despre accidentările Jordan Ikoko şi Borduşan din perspectiva meciurilor din campionat, cu Farul şi FCSB, Zeljko Kopic a evitat să dea un verdict. “Trebuie să vedem verdictul medicilor în privinţa unor jucători. Sunt multe meciuri, antrenamentele sunt tari, terenurile sunt grele. Trebuie să analizăm. Avem meciul cu Farul, trebuie să luăm meciurile pe rând”, a spus Zeljko Kopic pentru digisport.ro.

Legat de lupta la titlu, antrenorul mai vrea întăriri la echipă: “În pauza de iarnă ne mai trebuie câţiva jucători, nu are legatura cu lupta pentru locul 1. Ştiu că avem momente bune, ştiu că trebuie să muncim mai mult”. Legat de faptul că a fost avertizat de centralul partidei la meciul cu Oţelul, Zeljko Kopic s-a rezumat să declare: “E o glumă, nu vorbesc despre arbitrii”.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
George, turistul britanic de 18 ani, căutat de 7 zile în munţii Bucegi. Mama: "O viaţă fără el, de nesuportat"
Observator
George, turistul britanic de 18 ani, căutat de 7 zile în munţii Bucegi. Mama: "O viaţă fără el, de nesuportat"
Ciprian Ciucu le promite bucureștenilor o Sală Polivalentă la standarde occidentale: „Vom pune Capitala pe harta sportului mondial!”
Fanatik.ro
Ciprian Ciucu le promite bucureștenilor o Sală Polivalentă la standarde occidentale: „Vom pune Capitala pe harta sportului mondial!”
23:42
Adrian Mazilu, în extaz după ce a debutat pentru Dinamo și a revenit pe teren: “De când așteptam…”
23:24
Cătălin Cîrjan, omul meciului cu Oţelul: “Îmi lipsea această reușită”
23:24
Laszlo Balint, dezamăgit după eșecul Oțelului cu Dinamo: “Rămânem cu nimic”
23:09
Paul Iacob şi-a criticat colegii după eşec: “Ne-a lipsit luciditatea la finalizare”
23:08
Dinamo – Oţelul 1-0. Gol fabulos al lui Cîrjan şi “câinii” continuă cursa pentru titlu!
22:50
Cursa Marelui Premiu din Qatar, LIVE VIDEO (18:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 FotoAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul 4 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 5 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” 6 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu din Qatar. Cursa e duminică de la 18:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând