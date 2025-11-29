Zeljko Kopic: "Cîrjan a jucat un meci de top!" Ce spune şi despre lupta la titlu - Antena Sport

Dinamo a obținut sâmbătă seară o victorie importantă în etapa a 18-a a Superligii, 1-0 cu Oțelul Galați pe Arena Națională. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 37 de Cătălin Cîrjan, care a finalizat cu o lovitură de cap precisă o acțiune construită de dinamoviști cu 14 pase consecutive. La final de meci, antrenorul Zeljko Kopic a lăudat evoluţia lui Cîrjan, dar şi a întregii echipe, care a reuşit să se impună.

“Sunt satisfăcut: trei puncte! Am ştiut că Oţelul este o echipă bună în presing. Cîrjan a jucat un meci de top. În repriza a doua am avut control, a fost un meci greu. Echipa a avut mentalitate bună şi am câştigat trei puncte. În alte meciuri am avut multe oportunităţi, dar am lăsat oponenţilor şansa să ia puncte. În această seară ne-am apărat bine şi sunt foarte satisfăcut de aceste trei puncte”, a declarat tehnicianul.

Întrebat despre accidentările Jordan Ikoko şi Borduşan din perspectiva meciurilor din campionat, cu Farul şi FCSB, Zeljko Kopic a evitat să dea un verdict. “Trebuie să vedem verdictul medicilor în privinţa unor jucători. Sunt multe meciuri, antrenamentele sunt tari, terenurile sunt grele. Trebuie să analizăm. Avem meciul cu Farul, trebuie să luăm meciurile pe rând”, a spus Zeljko Kopic pentru digisport.ro.

Legat de lupta la titlu, antrenorul mai vrea întăriri la echipă: “În pauza de iarnă ne mai trebuie câţiva jucători, nu are legatura cu lupta pentru locul 1. Ştiu că avem momente bune, ştiu că trebuie să muncim mai mult”. Legat de faptul că a fost avertizat de centralul partidei la meciul cu Oţelul, Zeljko Kopic s-a rezumat să declare: “E o glumă, nu vorbesc despre arbitrii”.