Daniel Bîrligea și-a cerut în căsătorie iubita: “Cel mai zgomotos «DA» din viața mea”. Moment superb în vacanță

Daniel Bîrligea a luat o decizie extrem de importantă privind viitorul său pe plan personal și a decis să își ceară în căsătorie partenera de viață, Antonia Salanță.

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Iubita atacantului de la FCSB a spus “Da” și a ținut să împărtășească acest moment cu urmăritorii ei de pe rețelele sociale postând o paralelă drăguță între ce se întâmpla în 2024 și prezent.

Daniel Bîrlgea și Antonia Salanță se căsătoresc

Daniel Bîrligea se află în vacanță alături de iubita sa cu ocazia pauzei competiționale, iar locația alesă de cei doi a fost Bali, Indonezia. Atacantul a vrut să profite de momentele de liniște alături de partenera sa de viață și a cerut-o în căsătorie.

Bîrligea a pregătit momentul special cum se cuvine, cu lumânări, flori și un panou pe care este inscripționat mesajul “Will you marry me? (n.r. Vrei să ne căsătorim?)“. Antonia Salanță a spus “da” și în baza videoclipului postat pe rețelele sociale, a fost extrem de entuziasmată: “Astăzi, 4 iunie, ora 21:19, am spus «da!»“, a spus designera de fashion.

Iubita lui Bîrligea a postat și un videoclip din martie 2024, când atacantul o “ceruse în căsătorie” în glumă cu un șervețel înfășurat în jurul degetului ei.