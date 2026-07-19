Imagini de la arestarea fraţilor Tate în Miami

Andrew şi Tristan Tate, influenceri pe reţelele sociale, au fost arestaţi, sâmbătă, la Miami de către autorităţile federale, a anunţat Serviciul Şerifilor Federali din SUA (US Marshals Service). Au apărut şi primele imagini cu reţinerea celor doi, în timp ce se aflau la un meci de box fără mănuşi.

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Potrivit The Guardian, acuzaţiile aduse celor doi nu au fost făcute publice imediat. Brady McCarron, purtător de cuvânt al serviciului, a declarat că mandatul de arestare este secret.

Cei doi au fost arestaţi în urma unei cereri de extrădare din partea Regatului Unit, potrivit unei persoane familiarizate cu cazul, care a vorbit sub condiţia anonimatului, deoarece nu era autorizată să discute public despre acest caz.

Un comunicat de presă al Serviciului de Procuratură al Coroanei (CPS) a precizat că Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, a fost acuzat de încă şapte capete de acuzare de viol, trei capete de acuzare de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei capete de acuzare de agresiune care a provocat vătămări corporale reale şi 19 capete de acuzare suplimentare pentru infracţiuni legate de imagini indecente cu minori şi pornografie extremă.