Home | Extra | Imagini de la arestarea fraţilor Tate în Miami
VIDEO

Imagini de la arestarea fraţilor Tate în Miami

Radu Constantin Publicat: 19 iulie 2026, 11:55

Comentarii
Imagini de la arestarea fraţilor Tate în Miami
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Andrew şi Tristan Tate, influenceri pe reţelele sociale, au fost arestaţi, sâmbătă, la Miami de către autorităţile federale, a anunţat Serviciul Şerifilor Federali din SUA (US Marshals Service). Au apărut şi primele imagini cu reţinerea celor doi, în timp ce se aflau la un meci de box fără mănuşi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit The Guardian, acuzaţiile aduse celor doi nu au fost făcute publice imediat. Brady McCarron, purtător de cuvânt al serviciului, a declarat că mandatul de arestare este secret.

Cei doi au fost arestaţi în urma unei cereri de extrădare din partea Regatului Unit, potrivit unei persoane familiarizate cu cazul, care a vorbit sub condiţia anonimatului, deoarece nu era autorizată să discute public despre acest caz.

Un comunicat de presă al Serviciului de Procuratură al Coroanei (CPS) a precizat că Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, a fost acuzat de încă şapte capete de acuzare de viol, trei capete de acuzare de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei capete de acuzare de agresiune care a provocat vătămări corporale reale şi 19 capete de acuzare suplimentare pentru infracţiuni legate de imagini indecente cu minori şi pornografie extremă.

Reclamă
Reclamă

Printre acuzaţiile suplimentare aduse lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, se numără o acuzaţie de agresiune sexuală, două acuzaţii de viol şi trei acuzaţii de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Facebook și Instagram au picat aproape 2 ore. Utilizatorii din întreaga lume au fost afectați
Observator
Facebook și Instagram au picat aproape 2 ore. Utilizatorii din întreaga lume au fost afectați
Au decis să îi dea deja trofeul lui Lionel Messi! FIFA, decizie controversată înainte de finala CM 2026
Fanatik.ro
Au decis să îi dea deja trofeul lui Lionel Messi! FIFA, decizie controversată înainte de finala CM 2026
13:48

FCSB a transferat „cel mai bun străin care a jucat în România”
13:33

Tensiuni înaintea finalei Cupei Mondiale 2026! Julian Alvarez o avertizează pe Atletico. Argentina, furioasă pe clubul din Madrid
13:25

Petrolul – Dinamo, LIVE TEXT (19.30). „Câinii”, start în Liga 1 cu un nou antrenor
13:16

U Cluj – Farul, LIVE TEXT (17.00). Ovidiu Sabău, faţă în faţă cu fosta echipă
12:49

Lotul lui Dinamo pentru sezonul 2026-2027, s-a renunţat la patru jucători! Ce numere vor purta pe tricou în actuala ediţie
12:31

Marele Ronaldo a dat verdictul înainte de Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale 2026: „Va câştiga uşor”
Vezi toate știrile
1 Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…” 2 Cu ce echipă a semnat Mihai Lixandru, după ce Gigi Becali i-a anunțat transferul. Va fi coleg cu un fost dinamovist 3 Universitatea Craiova a trimis oferta pentru unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1 4 „O nebunie!” Lionel Messi, dat pe spate de fotografia de acum 19 ani cu Lamine Yamal! Ce a spus înaintea finalei Cupei Mondiale 5 Anunţul făcut de Trabzonspor despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB 6 Dusan Vukovic a semnat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze
Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin MateiuTrecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu