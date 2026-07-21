„Lipsă de respect faţă de Messi!” Sergio Aguero a răbufnit după finala Cupei Mondială: „M-a făcut şi mai furios”

Sergio Aguero are mai multe motive de supărare după finala Cupei Mondiale 2026. Nu doar că Spania a câştigat trofeul, după ce a învins Argentina în marea finală, dar fostul atacant al lui Manchester City a avut un discurs dur la adresa FIFA după ce Rodri a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului.

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Chiar dacă a recunoscut că mijlocaşul lui Manchester City a avut prestaţii foarte bune la acest turneu final, Aguero susţine că este o nedreptate că acest premiu nu i-a fost acordat lui Lionel Messi.

Sergio Aguero, înfuriat de decizia FIFA de a-l desemna pe Rodri jucătorul Cupei Mondiale: „Nici măcar nu se compară cu ce a făcut Messi”

Aguero a lăduat demonstraţia individuală a fostului jucător de la Barcelona şi spune că decizia luată de FIFA, care i-a acordat premiul lui Rodri, l-a enervat mai tare decât eliminarea lui Enzo Fernandez din finalul timpului regulamentar al finalei:

„Toată lumea știe că Rodri este un jucător de top și, într-adevăr, a fost esențial pentru Spania. Dar faptul că FIFA i-a acordat Balonul de Aur al turneului în detrimentul lui Messi? Este o adevărată nedreptate.

Contribuțiile lui Rodri nici măcar nu se compară cu ceea ce a făcut Leo. Să oferi o asemenea demonstrație individuală la 39 de ani este pur și simplu incredibil, iar FIFA nu i-a apreciat suficient performanța.