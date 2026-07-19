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Pensia ruşinoasă pe care Ilie Năstase o încasează de la statul român: „Un locotenent-colonel, cu 5 copii, să trăiască aşa…”

Radu Constantin Publicat: 19 iulie 2026, 10:01

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Pensia ruşinoasă pe care Ilie Năstase o încasează de la statul român: „Un locotenent-colonel, cu 5 copii, să trăiască aşa…

Cosmin Hodor (ultimul de la stânga la dreapta), alături de Ion Țiriac și Ilie Năstase / Facebook Cosmin Hodor

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Ilie Năstase, primul număr unu mondial din tenis, a spus ce pensie primește din partea statului român! E de-a dreptul ruşinoasă. Potrivit lui Ilie Năstase, el saltă drept pensie nu mai puţin de 300 de euro, adică aproximativ 1500 de lei!

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Pensia ruşinoasă pe care Ilie Năstase o încasează de la statul român

Încă o dovadă că România nu-şi respectă valorile. Ilie Năstase a povestit ce bani îi intră în cont lunar drept pensie. Suma i se pare ridicolă, mai ales că el este locotenent-colonel, şi ar avea cinci copii de înteţinut. Totuşi, Năstase nu se plânge, deoarece spune că a strâns suficienţi bani în carieră, astfel că se bucură de o bătrâneţe liniştită din punct de vedere financiar.

„Când ajungi la bătrânețe, și 1 minut vrei în plus, și o jumătate de oră, și o oră (n.r. râde). Vreau doar să fiu sănătos, să-mi văd fetele mai mult timp. Acum sunt pensionar-șomer. Am ieșit bine la pensie, cu 300 de euro. Bine, eu nu am fost general făcut excepțional. Vă dați seama, un locotenent-colonel, cu 5 copii în România, are 300 de euro pensie? Eu nu am probleme cu banii, dar nu este corect. Nu se judecă într-un mod corect. Așa că haideți să mergem în altă țară (n.r. râde)”, a spus Ilie Năstase pentru Fanatik.ro.

Cine a fost Ilie Năstase în tenisul mondial şi ce trofee a cucerit

  • 56 de turnee ATP câștigate la simplu (dintre care 2 de Mare Şlem şi patru Turnee ale Campionilor) plus alte 37 de finale ATP
  • 45 de turnee ATP câștigate la dublu (dintre care 3 de Mare Şlem) plus alte 35 de finale disputate
  • 2 turnee de Mare Şlem la dublu mixt
  • 3 finale ale Cupei Davis disputate cu echipa României (1969, 1971, 1972)
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