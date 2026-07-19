Pensia ruşinoasă pe care Ilie Năstase o încasează de la statul român: „Un locotenent-colonel, cu 5 copii, să trăiască aşa…”

Ilie Năstase, primul număr unu mondial din tenis, a spus ce pensie primește din partea statului român! E de-a dreptul ruşinoasă. Potrivit lui Ilie Năstase, el saltă drept pensie nu mai puţin de 300 de euro, adică aproximativ 1500 de lei!
Pensia ruşinoasă pe care Ilie Năstase o încasează de la statul român
Încă o dovadă că România nu-şi respectă valorile. Ilie Năstase a povestit ce bani îi intră în cont lunar drept pensie. Suma i se pare ridicolă, mai ales că el este locotenent-colonel, şi ar avea cinci copii de înteţinut. Totuşi, Năstase nu se plânge, deoarece spune că a strâns suficienţi bani în carieră, astfel că se bucură de o bătrâneţe liniştită din punct de vedere financiar.
„Când ajungi la bătrânețe, și 1 minut vrei în plus, și o jumătate de oră, și o oră (n.r. râde). Vreau doar să fiu sănătos, să-mi văd fetele mai mult timp. Acum sunt pensionar-șomer. Am ieșit bine la pensie, cu 300 de euro. Bine, eu nu am fost general făcut excepțional. Vă dați seama, un locotenent-colonel, cu 5 copii în România, are 300 de euro pensie? Eu nu am probleme cu banii, dar nu este corect. Nu se judecă într-un mod corect. Așa că haideți să mergem în altă țară (n.r. râde)”, a spus Ilie Năstase pentru Fanatik.ro.
Cine a fost Ilie Năstase în tenisul mondial şi ce trofee a cucerit
- 56 de turnee ATP câștigate la simplu (dintre care 2 de Mare Şlem şi patru Turnee ale Campionilor) plus alte 37 de finale ATP
- 45 de turnee ATP câștigate la dublu (dintre care 3 de Mare Şlem) plus alte 35 de finale disputate
- 2 turnee de Mare Şlem la dublu mixt
- 3 finale ale Cupei Davis disputate cu echipa României (1969, 1971, 1972)
- Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
- Frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Miami în timpul unui meci de box fără mănuși
- Ion Țiriac, discurs impresionant la adresa Nadiei Comăneci, după cadoul pe care i l-a făcut: „Regina lumii”
- Statuia Nadiei Comăneci, adusă de Ion Țiriac din China, a fost dezvelită în fața sălii de la Otopeni. Cum arată
- „E perfecțiunea”. Gică Hagi, cuvinte uriașe despre Nadia Comăneci la 50 de ani de la primul 10. Laude și pentru Ion Țiriac