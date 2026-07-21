„FIFA, organizaţie mafiotă!” Cristiano Ronaldo a început nebunia. Postare controversată împotriva Argentinei, apreciată de CR7

Cristiano Ronaldo se află în centrul atenţiei după Cupa Mondială 2026. Starul portughez de 41 de ani a avut un turneu final modest şi s-a oprit în faza optimilor de finală, acolo unde Spania a eliminat Portugalia, scor 1-0, graţie golului marcat de Mikel Merino pe final.

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La această Cupă Mondială, vicecampioana Argentina a fost criticată în mai multe rânduri şi acuzată că este favorizată de FIFA. A fost un scandal uriaş după meciul sud-americanilor din optimi cu Egipt, dar şi în faza grupelor, când Messi a scăpat de un cartonaş roşu.

Cristiano Ronaldo a apreciat o postare pe Instagram în care FIFA e acuzată că a ajutat Argentina la Cupa Mondială

Se pare că şi Cristiano Ronaldo are aceeaşi părere. În urmă cu câteva ore, portughezul a apreciat o postare de pe Instagram din emisiunea Espejo Publico în care Argentina era acuzată că a fost favorizată de arbitraj şi că a beneficiat de ajutor din partea celor de la FIFA.

Cristiano Ronaldo likes Instagram video accusing FIFA of corruption and alleging that they helped Argentina reach the World Cup final. pic.twitter.com/Lbk1MTlo0R

— Pop Base (@PopBase) July 20, 2026

Nici forul internaţional condus de Gianni Infantino nu a scăpat, cei prezenţi în studio susţinând că „FIFA este o organizație mafiotă și rușinoasă” şi că este „una dintre cele mai corupte instituţii de pe planetă”.