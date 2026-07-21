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„FIFA, organizaţie mafiotă!” Cristiano Ronaldo a început nebunia. Postare controversată împotriva Argentinei, apreciată de CR7

Alex Masgras Publicat: 21 iulie 2026, 8:39

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„FIFA, organizaţie mafiotă! Cristiano Ronaldo a început nebunia. Postare controversată împotriva Argentinei, apreciată de CR7

Gianni Infantino şi Cristiano Ronaldo / Profimedia

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Cristiano Ronaldo se află în centrul atenţiei după Cupa Mondială 2026. Starul portughez de 41 de ani a avut un turneu final modest şi s-a oprit în faza optimilor de finală, acolo unde Spania a eliminat Portugalia, scor 1-0, graţie golului marcat de Mikel Merino pe final.

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La această Cupă Mondială, vicecampioana Argentina a fost criticată în mai multe rânduri şi acuzată că este favorizată de FIFA. A fost un scandal uriaş după meciul sud-americanilor din optimi cu Egipt, dar şi în faza grupelor, când Messi a scăpat de un cartonaş roşu.

Cristiano Ronaldo a apreciat o postare pe Instagram în care FIFA e acuzată că a ajutat Argentina la Cupa Mondială

Se pare că şi Cristiano Ronaldo are aceeaşi părere. În urmă cu câteva ore, portughezul a apreciat o postare de pe Instagram din emisiunea Espejo Publico în care Argentina era acuzată că a fost favorizată de arbitraj şi că a beneficiat de ajutor din partea celor de la FIFA.

Nici forul internaţional condus de Gianni Infantino nu a scăpat, cei prezenţi în studio susţinând că „FIFA este o organizație mafiotă și rușinoasă” şi că este „una dintre cele mai corupte instituţii de pe planetă”.

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Postarea s-a viralizat imediat. Peste 350.000 de aprecieri şi peste 13.000 de comentarii, cele mai multe fiind de acord cu lucrurile spuse în emisiune. Aprecierea acestei postări de către Cristiano Ronaldo a stârnit un val de reacţii pe social media, iar portughezul a dat unlike între timp.

FIFA a luat decizia de a deschide o anchetă disciplinară care va viza naționala Argentinei după scenele petrecute la finalul Cupei Mondiale, când mai mulți jucători ai sud-americanilor și-au pierdut cumpătul.

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Spania a câștigat pe 19 iulie al doilea ei titlu mondial după ce a învins-o pe Argentina în marea finală de pe MetLife Stadium cu scorul de 1-0. După meci, lucrurile au degenerat când Nahuel Molina l-a lovit pe Rodri, după care Leandro Paredes a devenit extrem de violent și i-a atacat pe Eric Garcia și Gavi.

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