Veste excelentă pentru FCSB! Jucătorul care revine la echipă, înaintea primului meci din Europa

Jucătorii de la FCSB, în timpul unui meci/ Profimedia

FCSB a primit o veste excelentă, înaintea primului meci european din acest sezon. Joao Paulo (28 de ani) va reveni la echipă, după participarea la Campionatul Mondial alături de Capul Verde.

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Micuța națională la care a evoluat Joao Paulo a fost una dintre surprizele turneului final câștigat de Spania. Capul Verde a reușit să treacă de grupe, fiind eliminată de Argentina în șaisprezecimi.

Veste excelentă pentru FCSB: Joao Paulo revine

Joao Paulo va reveni marți, 21 iulie, în România, notează digisport.ro. Mijlocașul a avut aproximativ trei săptămâni de pauză, după parcursul avut de Capul Verde la Campionatul Mondial.

Joao Paulo va avea însă nevoie de timp pentru a-și reintra în ritm. Mijlocașul trebuie să facă asta cât mai repede, totuși, ținând cont că pentru FCSB urmează o perioadă aglomerată, cu meciurile și în Liga 1, dar și în cupele europene.

Joao Paulo a ratat debutul de sezon al FCSB-ului. Roș-albaștrii au învins-o pe FC Argeș cu scorul de 2-0, în prima etapă de Liga 1. Marius Baciu a avut probleme de lot la acest meci, mizând pe Risto Radunovic pentru postul de închizător.