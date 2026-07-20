Gigi Becali a început să investească masiv într-o afacere inedită. Mitică Dragomir l-a dat de gol

Averea lui Gigi Becali este estimată de publicațiile de specialitate între 350 și 425 de milioane de euro, conform evaluărilor din Top 300 Capital, deși apropiații săi speculează că valoarea reală a activelor ar putea depăși 1 miliard de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali este un adevărat personaj din lumea fotbalului românesc. El și-a clădit un adevărat imperiu de-a lungul anilor, consolidat pe suprafețele uriașe de terenuri pe care le deține. Gigi Becali a intrat în lumea reflectoarelor când a decis să preia unul din cele mai cunoscute cluburi din România. Banii lui – investiţi în fotbal – au provenit mai ales din vânzarea şi cumpărarea de numeroase terenuri care în prezent valorează sute de milioane de euro.

Mitică Dragomir a dezvăluit recent de ce Gigi Becali nu mai investeşte acum bani mulţi din fotbal. Şi asta pentru că derulează multe investiţii. Omul de afaceri dă bani mulţi şi în ridicarea de biserici, iar – mai nou – a început să cumpere şi păduri, a dezvăluit Mitică Dragomir pentru Fanatik.

Nu ar fi prima dată când Gigi Becali cumpără păduri. Latifundiarul deține suprafețe mari de teren în zona Pădurea Andronache (la limita dintre București și orașul Voluntari). El a evaluat aceste terenuri la peste 26 de milioane de euro.