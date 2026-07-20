Home | Extra | Gigi Becali a început să investească masiv într-o afacere inedită. Mitică Dragomir l-a dat de gol

Gigi Becali a început să investească masiv într-o afacere inedită. Mitică Dragomir l-a dat de gol

Radu Constantin Publicat: 20 iulie 2026, 14:20

Comentarii
Gigi Becali a început să investească masiv într-o afacere inedită. Mitică Dragomir l-a dat de gol

Gig Becali / hepta.ro

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Averea lui Gigi Becali este estimată de publicațiile de specialitate între 350 și 425 de milioane de euro, conform evaluărilor din Top 300 Capital, deși apropiații săi speculează că valoarea reală a activelor ar putea depăși 1 miliard de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali este un adevărat personaj din lumea fotbalului românesc. El și-a clădit un adevărat imperiu de-a lungul anilor, consolidat pe suprafețele uriașe de terenuri pe care le deține. Gigi Becali a intrat în lumea reflectoarelor când a decis să preia unul din cele mai cunoscute cluburi din România. Banii lui – investiţi în fotbal – au provenit mai ales din vânzarea şi cumpărarea de numeroase terenuri care în prezent valorează sute de milioane de euro.

Mitică Dragomir a dezvăluit recent de ce Gigi Becali nu mai investeşte acum bani mulţi din fotbal. Şi asta pentru că derulează multe investiţii. Omul de afaceri dă bani mulţi şi în ridicarea de biserici, iar – mai nou – a început să cumpere şi păduri, a dezvăluit Mitică Dragomir pentru Fanatik.

Nu ar fi prima dată când Gigi Becali cumpără păduri. Latifundiarul deține suprafețe mari de teren în zona Pădurea Andronache (la limita dintre București și orașul Voluntari). El a evaluat aceste terenuri la peste 26 de milioane de euro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseria dominată de bărbaţi pentru care o tânără şi-a abandonat propria afacere. Câştigă 29.000 $ pe lună
Observator
Meseria dominată de bărbaţi pentru care o tânără şi-a abandonat propria afacere. Câştigă 29.000 $ pe lună
Cine este Judit Polgar, marea şahistă care poate deveni în premieră preşedinte de ţară. Cea mai spectaculoasă mutare din istoria politică a Ungariei
Fanatik.ro
Cine este Judit Polgar, marea şahistă care poate deveni în premieră preşedinte de ţară. Cea mai spectaculoasă mutare din istoria politică a Ungariei
14:12

Şase echipe sunt deja calificate la Cupa Mondială 2030!
13:48

Ei stau în calea Craiovei! Sezonul trecut au pus probleme ultimelor două finaliste din competiție, vedeta lor a semnat cu Chelsea
13:10

UPDATEUniversitatea Craiova şi-a aflat posibila adversară din turul 3 preliminar Champions League
12:43

Jurgen Klopp, schimbare de planuri după ce a bătut palma cu naţionala Germaniei: „Nu mai există niciun obstacol”
12:40

Când semnează Denis Drăguş cu FCSB? Anunţul venit din Turcia
12:36

FotoCine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Vezi toate știrile
1 Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…” 2 VIDEOFotbalistul care a refuzat să-l salute pe Donald Trump la ceremonia de premiere 3 VIDEOBătaie pe teren după ce Spania a câștigat Cupa Mondială! Gesturi golănești comise de Leandro Paredes 4 Rodri, „Balonul de Aur” al Cupei Mondiale. Toate premiile acordate după finala Spania – Argentina 5 Dusan Vukovic a semnat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma 6 Anunţul făcut de Trabzonspor despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze