Lautaro Martinez a venit cu replica, după ce a fost „uitat” pe bancă în finala Mondialului: „Am încercat”

Lautaro Martinez (28 de ani) a oferit prima reacție, după ce Argentina a pierdut finala Campionatului Mondial. Starul lui Cristi Chivu de la Inter nu a jucat deloc în duelul cu Spania, în care sud-americanii au fost învinși cu 0-1, după 120 de minute de joc.

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Lautaro Martinez a decis calificarea Argentinei în marea finală a Campionatului Mondial. El a marcat golul victoriei în partida câștigată cu 2-1 cu Anglia, în semifinale.

Lautaro Martinez a venit cu replica, după ce a fost „uitat” pe bancă în finala Mondialului

În ciuda acestui lucru, Lionel Scaloni l-a „uitat” pe bancă pe Lautaro Martinez. Căpitanul lui Inter nu s-a ferit să vină cu replica, subliniind că i-ar fi plăcut să-și ajute echipa de pe teren, în finala cu Spania.

Lautaro Martinez s-a declarat recunoscător și pentru susținerea de care a avut parte Argentina, pe tot parcursul turneului final, sud-americanii având rezultate remarcabile în drumul către finală.

„Am încercat, pentru al doilea Mondial consecutiv am ajuns într-o finală mondială, de data aceasta nu a fost să fie.