Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | România a urcat în clasamentul FIFA, după Cupa Mondială 2026! Cum arată Top 20 după turneul final

România a urcat în clasamentul FIFA, după Cupa Mondială 2026! Cum arată Top 20 după turneul final

Alex Masgras Publicat: 21 iulie 2026, 8:58

Comentarii
România a urcat în clasamentul FIFA, după Cupa Mondială 2026! Cum arată Top 20 după turneul final

Gică Hagi, în timpul imnului României / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Spania a urcat pe primul loc în clasamentul echipelor naţionale de fotbal, stabilit de FIFA, după triumful de la Cupa Mondială 2026, făcând rocadă cu învinsa sa din finală, Argentina, care a coborât pe poziţia a doua.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Franţa a rămas pe locul al treilea în această ierarhie, urmată de Anglia, care i-a învins pe Les Bleus în „finala mică” a Mondialului nord-american.

România a urcat în clasamentul FIFA! Campioana mondială Spania, noul lider

Brazilia şi Maroc au urcat câte o poziţie în clasament şi se află acum pe locurile 5, respectiv 6, în timp ce Portugalia a coborât două locuri, până pe 7.

Norvegia a făcut cel mai mare salt, de 12 locuri, şi a află acum pe 19, în timp ce Elveţia a urcat la rându ei cinci locuri până pe poziţia a 14-a, ambele atingând sferturile de finală la CM 2026.

Mexicul, una dintre gazdele competiţiei a intrat în top 10, după un salt de patru locuri, în timp ce Germania a coborât două poziţii şi se află pe 12, după ce a fost eliminată de Paraguay la loviturile de departajare, în şaisprezecimile de finală.

Reclamă
Reclamă

Selecţionata României, care nu a participat la Cupa Mondială 2026, se află pe locul 52, mai sus cu două poziţii faţă de ierarhia precedentă, cu 1.455,89 puncte. În luna iunie, România a disputat două meciuri de pregătire, primele sub comanda lui Gică Hagi. A remizat în Georgia, scor 1-1, după care a învins Ţara Galilor, scor 2-1.

Clasamentul FIFA la data de 20 iulie:

  • 1 (2). Spania 1.995,88 puncte
  • 2 (1). Argentina 1.970,37
  • 3 (3). Franţa 1.948,97
  • 4 (4). Anglia 1.922,83
  • 5 (6). Brazilia 1.804,92
  • 6 (7). Maroc 1.803,99
  • 7 (5). Portugalia 1.787,85
  • 8 (9). Belgia 1.778,36
  • 9 (8). Olanda 1.775,54
  • 10 (14). Mexic 1.754,30
  • 11 (13). Columbia 1.739,89
  • 12 (10). Germania 1.726,22
  • 13 (11). Croaţia 1.723,05
  • 14 (19). Elveţia 1.710,88
  • 15 (12). Italia .1704,73
  • 16 (17) SUA 1.690,33
  • 17 (18). Japonia 1.673,68
  • 18 (15). Senegal 1.653,43
  • 19 (31). Norvegia 1.651,29
  • 20 (16). Uruguay 1.634,70

Următoarea actualizare a clasamentului mondial FIFA va avea loc pe 7 octombrie.

Un bolovan a căzut pe un autoturism, pe DN7, între Boiţa şi Lazaret. Bărbat scos inconştient dintre fiareUn bolovan a căzut pe un autoturism, pe DN7, între Boiţa şi Lazaret. Bărbat scos inconştient dintre fiare
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul din România unde pământul se prăvăleşte peste gospodării. Localnicii se tem de următoarea furtună
Observator
Oraşul din România unde pământul se prăvăleşte peste gospodării. Localnicii se tem de următoarea furtună
Mitică Dragomir aruncă bomba. Dezvăluire uluitoare despre acționarul de la Universitatea Craiova: ”Are 2 – 3 miliarde de euro avere”
Fanatik.ro
Mitică Dragomir aruncă bomba. Dezvăluire uluitoare despre acționarul de la Universitatea Craiova: ”Are 2 – 3 miliarde de euro avere”
8:54

Veste excelentă pentru FCSB! Jucătorul care revine la echipă, înaintea primului meci din Europa
8:39

„FIFA, organizaţie mafiotă!” Cristiano Ronaldo a început nebunia. Postare controversată împotriva Argentinei, apreciată de CR7
8:37

„Eroul” Spaniei nu s-a abținut: mesaj pentru Donald Trump, după ce a scos două milioane de oameni în stradă la Madrid
8:25

Cristi Săpunaru, convins că Daniel Pancu a „transformat-o” pe Rapid în noul sezon: „S-a văzut mâna lui”
8:00

Ce s-a întâmplat cu Russell?
0:21

Daniel Pancu a avut un remarcat după Rapid – Sepsi 1-0: „Foarte bun”
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale 2 VIDEOFotbalistul care a refuzat să-l salute pe Donald Trump la ceremonia de premiere 3 VIDEOSpania – Argentina 1-0. Spaniolii au câştigat Cupa Mondială! Ferran Torres, „eroul” ibericilor într-un succes istoric 4 Rodri, „Balonul de Aur” al Cupei Mondiale. Toate premiile acordate după finala Spania – Argentina 5 VIDEOBătaie pe teren după ce Spania a câștigat Cupa Mondială! Gesturi golănești comise de Leandro Paredes 6 VIDEODonald Trump, moment de confuzie uriaşă la decernarea Cupei Mondiale. Gianni Infantino a intervenit urgent
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze
Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin MateiuTrecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu