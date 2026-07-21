România a urcat în clasamentul FIFA, după Cupa Mondială 2026! Cum arată Top 20 după turneul final

Spania a urcat pe primul loc în clasamentul echipelor naţionale de fotbal, stabilit de FIFA, după triumful de la Cupa Mondială 2026, făcând rocadă cu învinsa sa din finală, Argentina, care a coborât pe poziţia a doua.

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Franţa a rămas pe locul al treilea în această ierarhie, urmată de Anglia, care i-a învins pe Les Bleus în „finala mică” a Mondialului nord-american.

România a urcat în clasamentul FIFA! Campioana mondială Spania, noul lider

Brazilia şi Maroc au urcat câte o poziţie în clasament şi se află acum pe locurile 5, respectiv 6, în timp ce Portugalia a coborât două locuri, până pe 7.

Norvegia a făcut cel mai mare salt, de 12 locuri, şi a află acum pe 19, în timp ce Elveţia a urcat la rându ei cinci locuri până pe poziţia a 14-a, ambele atingând sferturile de finală la CM 2026.

Mexicul, una dintre gazdele competiţiei a intrat în top 10, după un salt de patru locuri, în timp ce Germania a coborât două poziţii şi se află pe 12, după ce a fost eliminată de Paraguay la loviturile de departajare, în şaisprezecimile de finală.