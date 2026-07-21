România a urcat în clasamentul FIFA, după Cupa Mondială 2026! Cum arată Top 20 după turneul final

Spania a urcat pe primul loc în clasamentul echipelor naţionale de fotbal, stabilit de FIFA, după triumful de la Cupa Mondială 2026, făcând rocadă cu învinsa sa din finală, Argentina, care a coborât pe poziţia a doua.
Franţa a rămas pe locul al treilea în această ierarhie, urmată de Anglia, care i-a învins pe Les Bleus în „finala mică” a Mondialului nord-american.
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Brazilia şi Maroc au urcat câte o poziţie în clasament şi se află acum pe locurile 5, respectiv 6, în timp ce Portugalia a coborât două locuri, până pe 7.
Norvegia a făcut cel mai mare salt, de 12 locuri, şi a află acum pe 19, în timp ce Elveţia a urcat la rându ei cinci locuri până pe poziţia a 14-a, ambele atingând sferturile de finală la CM 2026.
Mexicul, una dintre gazdele competiţiei a intrat în top 10, după un salt de patru locuri, în timp ce Germania a coborât două poziţii şi se află pe 12, după ce a fost eliminată de Paraguay la loviturile de departajare, în şaisprezecimile de finală.
Selecţionata României, care nu a participat la Cupa Mondială 2026, se află pe locul 52, mai sus cu două poziţii faţă de ierarhia precedentă, cu 1.455,89 puncte. În luna iunie, România a disputat două meciuri de pregătire, primele sub comanda lui Gică Hagi. A remizat în Georgia, scor 1-1, după care a învins Ţara Galilor, scor 2-1.
Clasamentul FIFA la data de 20 iulie:
- 1 (2). Spania 1.995,88 puncte
- 2 (1). Argentina 1.970,37
- 3 (3). Franţa 1.948,97
- 4 (4). Anglia 1.922,83
- 5 (6). Brazilia 1.804,92
- 6 (7). Maroc 1.803,99
- 7 (5). Portugalia 1.787,85
- 8 (9). Belgia 1.778,36
- 9 (8). Olanda 1.775,54
- 10 (14). Mexic 1.754,30
- 11 (13). Columbia 1.739,89
- 12 (10). Germania 1.726,22
- 13 (11). Croaţia 1.723,05
- 14 (19). Elveţia 1.710,88
- 15 (12). Italia .1704,73
- 16 (17) SUA 1.690,33
- 17 (18). Japonia 1.673,68
- 18 (15). Senegal 1.653,43
- 19 (31). Norvegia 1.651,29
- 20 (16). Uruguay 1.634,70
Următoarea actualizare a clasamentului mondial FIFA va avea loc pe 7 octombrie.
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