Singurele imagini cu familia lui Cristiano Bergodi. Ce afaceri administrează soţia lui în Italia - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Singurele imagini cu familia lui Cristiano Bergodi. Ce afaceri administrează soţia lui în Italia

Singurele imagini cu familia lui Cristiano Bergodi. Ce afaceri administrează soţia lui în Italia

Radu Constantin Publicat: 12 februarie 2026, 8:52

Cristiano Begodi munceşte în România de mai bine de 20 de ani. Departe de Italia, ţara sa natală, tehnicianul şi-a lăsat în urmă familia ca să antrenete aici. Acestea sunt singurele imagini cu familia lui. Ce afaceri deţine familia lui în Italia? Toate informaţiile mai jos.

Cristiano Bergodi este cunoscut ca un tip foarte discret în ceea ce privește familia sa, dar se știe că tehnicianul are trei copii și că familia sa este stabilită la Bracciano, un orășel situat la 30 de kilometri de Roma, într-o zonă pitorească, pe malul lac Sabatino, al optulea cel mai mare din Italia.

În această localitatea, familia sa deține mai multe afaceri în domeniul ospitalității și turismului, în zonă găsindu-se faimosul Castello Orsini-Odescalchi, domeniul Tenuta di San Liberato, Museo di Aeronautica Militare și peisaje superbe. Atunci când el este plecat să antreneze, soţia Marina se ocupă de ele.

Cristiano Bergodi este foarte discret cu viaţa personală, iar imagini cu familia lui a postat o singură dată.

Asta se întâmpla în perioda în care era antrenor la Rapid, iar fiul său Federico termina facultatea la Roma, specializându-se în științe. Federico a practica și el fotbalul în copilărie, iar în adolescență a făcut box. Bergodi a postat o fotografie cu acesta pe rețelele sociale, dar și cu ceilalți doi copii ai săi. În 2005, când a venit pentru prima data în România, la FC Național.  În 2009, când semna cu Poli Iaşi, fostul căpitan al lui Lazio vorbea despre sacrificii, spunând că a lăsat acasă o familie cu trei copii, pentru a antrena în România: “Gândiţi-vă că mi-am lăsat soţia acasă, în Italia, cu trei copii mici, pentru a veni aici”, mărturisea el.

Cristiano Bergodi a antrenat zece echipe din România

În România, Begodi a antrenat nu mai puţin de zece echipe. Drumul lui a început în fotbalul românesc în 2005, când a pregătit pe FC Naţional. Au urmat apoi CFR Cluj, Poli Iaşi, FCSB, Rapid, ASA Târgu Mureş, Voluntari, Universitatea Craiova, Sepsi şi Universitatea Cluj.

