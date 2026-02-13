I-au scos hotelul la vânzare! Neluţu Varga, executat silit! S-a ales praful de afacerea patronului CFR - Antena Sport

CFR Cluj se apropie cu paşi repezi de play-off, iar pe ultima sută de metri clubul a evitat colapsul financiar, după ce în iarnă mai mulţi jucători au fost vânduţi. Situaţia grupării ardenele pare să rămână la fel de delicată, mai ales că în presa locală au apărut informaţii conform cărora Neluţu Varga nu mai are bani.
Mai mult, Neluţu Varga e la un pas să piardă una dintre afaceri. Este vorba de hotelul Granata, care ajunge din nou pe masa executorului judecătoresc, anunţă gazetadecluj.ro.
“Potrivit publicației de vânzare imobiliară întocmite în dosarul de executare nr. 481/2020, executorul judecătoresc Radu Crișan anunță că în 13.02.2026, ora 14.00, la sediul său de pe Calea Dorobanților nr. 22 va avea loc licitația publică pentru complexul hotelier de pe strada Cometei nr. 16–20, cunoscut drept Hotelul Granata.
Imobilul – teren intravilan de 4.760 mp și două corpuri de clădire, cu restaurante, săli de conferință, baruri, zeci de camere pe mai multe etaje, saună, lifturi și terase – este evaluat la 19.901.823 lei, aproximativ 3,99 milioane de euro, acesta fiind și prețul de pornire al licitației.
Debitorii sunt Neluțu Varga, cu domiciliul procesual în Cluj-Napoca, pe strada Artelor, și firma NEVA Construct Invest SRL, proprietara hotelului, care trebuie să achite sumele dintr-un contract de împrumut cu ipotecă încheiat în 2019 în favoarea creditorilor Aurel Agapie, Andi Serafim Stan și Marian Alfred Baroti.
Cei interesați să cumpere trebuie să depună o cauțiune de aproape 2 milioane de lei, adică 10% din prețul de pornire, în contul deschis la Libra Internet Bank pe numele executorului”, scrie sursa amintită.
Recent golazo.ro a anunţat că Neluţu Varga şi-ar fi “amanetat” jucătorii într-un împrumut de 1,35 milioane euro, care a fost garantat cu 25 de fotbalişti. Creditorul este Andrei Zolotco (40 de ani), om de afaceri moldovean stabilit la Dubai, fost agent de jucători și fost proprietar al clubului danez Vejle Boldklub.
- Mihai Stoica neagă că a rămas fără permis de conducere: “Nu mi-a fost reținut carnetul”
- Singurele imagini cu familia lui Cristiano Bergodi. Ce afaceri administrează soţia lui în Italia
- Povestea tragică din viaţa lui Cristi Chivu. De ce tatăl lui s-a stins la 44 de ani
- Când şi-ar putea afla pedeapsa fratele lui Cornel Penescu! Acesta e judecat pentru ucidere din culpă
- Milionarul celebru, în pericol să îşi piardă averea! S-a lăsat de droguri, dar s-a apucat de altceva: “E trist”