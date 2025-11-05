Emeric Ienei, "uitat" şi el de statul român! Ce indemnizaţie lunară primea şi când a început să o încaseze - Antena Sport

Emeric Ienei a încetat din viaţă la vârsta de 88 de ani. Câştigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua în 1986, Emeric Ienei a început să primească rentă viageră abia în ianuarie 2025.
Emeric Ienei primea lunar o indemnizaţie de merit de 6.240 de lei. A apucat să primească de la statul român indemnizaţia respectivă numai 11 luni, încasând 68.640 de lei.
Emeric Ienei a început să primească indemnizaţie de merit abia la începutul acestui an
Fostul internaţional Sandu Boc (79 de ani), bun prieten cu Emeric Ienei, mărturisea că legendarul antrenor al Stelei era supărat în 2024 fiindcă nu primea rentă viageră.
“Este bine, dar este supărat că nu i s-a acordat această rentă viageră”, declara Sandu Boc pentru digisport.ro în 2024.
Sandu Boc dezvăluia că el şi Valeriu Argăseală (70 de ani) au discutat cu Elisabeta Lipă, care atunci era şefa Agenţiei Naţionale pentru Sport, iar fosta mare canotoare s-a implicat pentru ca lui Emeric Ienei să i se acorde rentă viageră.
“Bine că s-a găsit o soluție să-i dea pensia de merit, care a fost aprobată de doamna Lipă. Aici am contribuit și eu, și Vali Argăseală într-un fel.
Noi am fost și am vorbit cu doamna Lipă, el, săracul, nu putea face nimic, era o listă imensă cu indemnizația de merit”, declara Sandu Boc pentru iamsport.ro în luna martie a acestui an.
Emeric Ienei a murit la 88 de ani
Emeric Ienei a murit astăzi, 5 noiembrie, în jurul orei 11:00. Fostul mare antrenor era internat de câteva zile la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor.
Emeric Ienei și-a câștigat toate trofeele din carieră alături de Steaua. Din postura de jucător a cuccerit 3 titluri, în 1960, 1961 și 1968, dar și 4 Cupe ale României, în 1962, 1966, 1967 și 1969.
Din postura de tehnician al echipei din Ghencea, Emeric Ienei a câștigat 6 tilturi, în 1976, 1978, 1985, 1986, 1987 și 1994, 3 Cupe, în 1976, 1985 și 1999, dar și Cupa Campionilor Europeni, în 1986.
La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler. El are şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu.
- Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România
- Cristiano Ronaldo l-a lăudat pe Donald Trump: “Poate să contribuie la schimbarea lumii”
- David Beckham a devenit Sir! Postare emoţionantă a legendei fotbalului englez după momentul unic
- Ionuț Rusu, invitat la SuperFAZE: „Am ciudă că bulgarii au ajuns în semifinale la World Cup înaintea noastră”
- Ionuț Rusu, invitat la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, la Antena 1!