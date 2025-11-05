Emeric Ienei, "uitat" şi el de statul român! Ce indemnizaţie lunară primea şi când a început să o încaseze - Antena Sport

Emeric Ienei a încetat din viaţă la vârsta de 88 de ani. Câştigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua în 1986, Emeric Ienei a început să primească rentă viageră abia în ianuarie 2025.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Emeric Ienei primea lunar o indemnizaţie de merit de 6.240 de lei. A apucat să primească de la statul român indemnizaţia respectivă numai 11 luni, încasând 68.640 de lei.

Emeric Ienei a început să primească indemnizaţie de merit abia la începutul acestui an

Fostul internaţional Sandu Boc (79 de ani), bun prieten cu Emeric Ienei, mărturisea că legendarul antrenor al Stelei era supărat în 2024 fiindcă nu primea rentă viageră.

“Este bine, dar este supărat că nu i s-a acordat această rentă viageră”, declara Sandu Boc pentru digisport.ro în 2024.

Sandu Boc dezvăluia că el şi Valeriu Argăseală (70 de ani) au discutat cu Elisabeta Lipă, care atunci era şefa Agenţiei Naţionale pentru Sport, iar fosta mare canotoare s-a implicat pentru ca lui Emeric Ienei să i se acorde rentă viageră.