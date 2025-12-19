Forbes a anunţat cele mai valoroase echipe sportive din lume! Fotbalul, fără echipe în Top 10 - Antena Sport

Dallas Cowboys şi-a păstrat statutul de cea mai valoroasă echipă sportivă din lume, ocupând primul loc în clasamentul anual stabilit de revista economică americană Forbes, dominat de cluburile din Liga profesionistă de fotbal american (NFL).

Cowboys domină această ierarhie din 2016, când a depăşit clubul spaniol de fotbal Real Madrid, franciza texană din NFL fiind evaluată în prezent la 13 miliarde de dolari, cu o creştere de 29% faţă de anul trecut.

Dallas Cowboys, cea mai valoroasă echipă din lume! Real Madrid, abia pe locul 20

Echipa de baschet Golden State Warriors din NBA ocupă locul secund, cu o valoare estimată de 11 miliarde de dolari, urmată două grupări din NFL, Los Angeles Rams (10,5 miliarde de dolari) şi New York Giants (10,1 miliarde de dolari), în timp ce o altă echipă NBA, Los Angeles Lakers (10 miliarde de dolari) completează Top 5.

Doar patru cluburi de fotbal – Real Madrid, Manchester United, FC Barcelona şi FC Liverpool – apar în cea mai recentă listă a Top-ului 50 stabilit de Forbes, din care au ieşit în schimb Manchester City, Bayern München şi Paris Saint-Germain, prezente în ediţia din 2024.

Real Madrid, cea mai titrată echipă din fotbalul mondial, ocupă anul acesta locul 20, cu o valoare estimată de 6,75 miliarde de dolari, în timp ce campioana en titre a Spaniei, FC Barcelona, se clasează pe locul 42, cu 5,65 miliarde de dolari.