Cât costă un un apartament în complexul rezidențial deținut de Florin Tănase. Tun financiar dat de jucătorul FCSB - Antena Sport

Florin Tănase a scos nu mai puţin de 20 de milioane de euro din afacerea cu imobiliare. Cât costă un un apartament în complexul rezidențial deținut de Florin Tănase? Multă lumea s-a întrebat. Preţurile nu sunt sunt pentru orice buzunar.

Complexul său rezidențial este un adevărat succes pe piața imobiliară, pentru că Florin Tănase a reușit deja să vândă 75% din apartamente, potrivit a1.ro.

Pentru că apartamentele sunt extrem de spațioase, iar poziționarea complexului rezidențial este una foarte bună – zona de Nord a Bucureştiului – cumpărătorii trebuie să știe că prețurile sunt destul de piperate. Un apartament cu două camere poate porni de la 132.400 euro, un apartament tip studio ajunge să costă 119.000 euro, un apartament cu 4 camere costă începând de la 268.000 euro, iar prețul de început pentru un apartament cu 3 camere este de 208.000 de euro.

„Tănase să știi că a făcut patru blocuri împreună cu Vulturar. Au făcut patru blocuri și au luat vreo 20 de milioane. Au vândut aproape tot. Bine, ăsta va fi cartierul cel mai… Ca Nordului”, a declarat Dumitru Dragomir despre talentul în afaceri al lui Tănase.