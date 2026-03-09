Închide meniul
Familia lui Florinel Coman, blocată în Golf, în plin război: “Alerte, explozii, ne străduim să evadăm”

Antena Sport Publicat: 9 martie 2026, 18:49

Soacra lui Florinel Coman a dezvăluit care este situaţia cu familia jucătorului român, care se află în continuare în Doha. Ea a precizat că se aud explozii.

Ioana Coman ia în calcul să plece alături de fetiţa ei şi a lui Florinel Coman prin deşert. Cele două ar fi însoţite de mama Ioanei. Totuşi, această variantă este una riscantă, având în vedere că drumul prin deşert cu un copil mic este foarte dificil.

Familia lui Florinel Coman, prinsă în Doha: “Ne gândim și la posibilitatea de a pleca prin deșert până la Riyadh”

Dragi prieteni, vrem să vă mulțumim din suflet tuturor celor care ne purtați grija și ne sunteți alături în aceste momente. Situația noastră în Doha, Qatar, este imprevizibilă: zborul de repatriere programat pentru 11 martie a fost anulat.

Alertele apar constant. Noaptea trecută, la ora 3 dimineața, s-au auzit iar explozii și zgomote puternice în apropiere. Greu de dus… foarte greu de gestionat stresul. Simţim că suntem prinși într-un spațiu periculos din care ne străduim să evadăm.

Ne gândim și la posibilitatea de a pleca prin deșert până la Riyadh, însă, având un copil mic cu noi și ținând cont că acel drum este prin deşert şi se parcurge în 12-13 ore, încă căutăm soluții.

Deși încercăm să rămânem calmi la exterior, stresul și tensiunea au crescut tot mai mult pe interior, iar incertitudinea zilnică ne-a obosit. Din acest motiv, ne este greu sa răspundem fiecăruia în parte.

Sunt foarte multe mesaje care ne emoționează și ne hrănesc sufletul. Vă simțim grija și rugăciunile şi suntem profund recunoscători pentru fiecare gând bun și sprijin pe care ni-l oferiţi”, a scris soacra lui Florinel Coman pe reţelele sociale.

Harta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigurăHarta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigură
