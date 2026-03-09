"E o mare decepţie" Gabi Balint, dezamăgit de Mirel Rădoi pentru că a acceptat oferta lui Gigi Becali! - Antena Sport

Gabi Balint (63 de ani) l-a criticat pe Mirel Rădoi (44 de ani) pentru că a acceptat să revină la FCSB. Balint a subliniat că îi este greu să înţeleagă cum de Rădoi şi alţi antrenori acceptă să meargă la FCSB, în condiţiile în care ştiu cum vor lucra acolo.

Mirel Rădoi declara, atunci când a plecat de la FCSB, că nu va mai accepta să revină la echipa patronată de Gigi Becali. Rădoi sublinia atunci că Becali nu se poate schimba, dând şi exemplul a ce s-a întâmplat când antrenor la FCSB a fost Gică Hagi.

Gabi Balint: “Pentru mine, Rădoi este o mare decepţie”

“Pentru mine, Rădoi este o mare decepție! Pentru felul cum a răspuns atât de repede, dar și pentru faptul că a acceptat să fie antrenor pentru două-trei luni.

Nu-i văd rostul, mai ales că el știe foarte bine cum se lucrează acolo. Pleci de acolo, pentru că nu ai fost mulțumit, și până la urmă revii. Problema e că nu e singurul în situația asta.

Mai sunt și alți antrenori care acceptă, pentru mine e greu de priceput”, a declarat Gabi Balint pentru digisport.ro.