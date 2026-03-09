"E o mare decepţie" Gabi Balint, dezamăgit de Mirel Rădoi pentru că a acceptat oferta lui Gigi Becali! - Antena Sport

Gabi Balint (63 de ani) l-a criticat pe Mirel Rădoi (44 de ani) pentru că a acceptat să revină la FCSB. Balint a subliniat că îi este greu să înţeleagă cum de Rădoi şi alţi antrenori acceptă să meargă la FCSB, în condiţiile în care ştiu cum vor lucra acolo.
Mirel Rădoi declara, atunci când a plecat de la FCSB, că nu va mai accepta să revină la echipa patronată de Gigi Becali. Rădoi sublinia atunci că Becali nu se poate schimba, dând şi exemplul a ce s-a întâmplat când antrenor la FCSB a fost Gică Hagi.
Gabi Balint: “Pentru mine, Rădoi este o mare decepţie”
“Pentru mine, Rădoi este o mare decepție! Pentru felul cum a răspuns atât de repede, dar și pentru faptul că a acceptat să fie antrenor pentru două-trei luni.
Nu-i văd rostul, mai ales că el știe foarte bine cum se lucrează acolo. Pleci de acolo, pentru că nu ai fost mulțumit, și până la urmă revii. Problema e că nu e singurul în situația asta.
Mai sunt și alți antrenori care acceptă, pentru mine e greu de priceput”, a declarat Gabi Balint pentru digisport.ro.
“Nu mă aşteptam deloc să accepte”
Balint e de părere că această nouă experienţă la FCSB îi va dăuna lui Mirel Rădoi.
“Nu e bine pentru un antrenor. Nu mă așteptam deloc să accepte. Dacă m-ar fi întrebat cineva înainte dacă eu cred că Rădoi va reveni la FCSB, 100% aș fi spus că nu.
Știu cum e Rădoi, mi-a plăcut când a antrenat, mi-a plăcut când a explicat după meciuri ce face, cum joacă echipa, are calități.
Dar să accepți un contract pe două luni… Mai ales că s-a dus și neplătit.
A plecat de două ori de la Craiova, acum va fi a doua oară la FCSB, iar astea nu-i fac bine pentru CV-ul său. Ajungi să-ți spui semne de întrebare. Nici acum nu știm motivul pentru care a plecat de la Craiova a doua oară. Sunt chestiuni care-i vor atârna greu la CV”, a mai spus Gabi Balint pentru sursa citată.
Mirel Rădoi devine antrenorul FCSB-ului pe 10 martie
Mirel Rădoi va fi noul antrenor al celor de la FCSB începând cu ziua de marţi, 10 martie. Luni, 9 martie, Mirel Rădoi s-a întâlnit cu Gigi Becali pentru a discuta ultimele detalii legate de contractul său, care este valabil strict pentru perioada play-out-ului. Potrivit fanatik.ro, marți, antrenorul de 44 de ani va susține o conferință de presă de prezentare și că tot atunci va conduce și primul său antrenament.
Rădoi va fi prezentat oficial la ora 16:30 în cadrul unei conferințe de presă, în ciuda faptului că Becali anunțase că noul său antrenor nu vrea să aibă parte de un asemenea eveniment.
De la ora 16:45, Rădoi va conduce și primul său antrenament din postura de tehnician al echipei care a cucerit ultimele două titluri de campioană. Primele 15 minute vor fi deschise presei.
Rădoi va fi antrenorul FCSB-ului până în vară și va avea misiunea clară de a califica echipa în preliminariile de Conference League din play-out. Pentru a ajunge în cupele europene, jucătorii FCSB-ului trebuie să fie între primele două echipe din play-out. În primă fază, campioana ultimelor două ediții va trebui să învingă echipa de play-out contra căreia joacă barajul, după care să înfrunte în deplasare, într-o singură manșă, formația care termină pe 3 sau 4 în play-off, în funcţie de echipa care cucereşte Cupa României.
- Încă o lovitură pentru Dinamo înainte de play-off! Un alt om de bază al lui Zeljko Kopic s-a accidentat
- CFR Cluj – Dinamo 2-0. Ardelenii, aproape de a-şi asigura locul 4 la finalul sezonului regular!
- “Mi se pare culmea, ce naiba!”. Victor Angelescu, stupefiat după scandările rasiste din Rapid – Craiova
- Florin Prunea i-a dat dreptate lui Victor Piţurcă în privinţa venirii lui Rădoi la FCSB: “Ceva înfiorător”
- S-au stabilit ziua și ora prezentării oficiale a lui Mirel Rădoi la FCSB. Când conduce primul antrenament