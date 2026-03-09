A fost la un pas să pice în Liga a 3-a, acum visează din nou la Liga 1. Victorie și calificare în play-off - Antena Sport

Chindia Târgoviște a învins-o luni seara pe ASA Târgu Mureș și și-a asigurat locul în play-off pentru acest sezon, urmând să se lupte pentru promovarea în primul eșalon din România. Performanța dâmbovițenilor este cu atât mai uimitoare în contextul în care sezonul trecut a fost la o repriză distanță de a retrograda în eșalonul al treilea.
Fotbalul din ligile inferioare oferă uneori povești fantastice, iar Chindia Târgoviște poate fi considerată una dintre ele. Proaspăt calificată în play-off-ul pentru promovarea în Liga 1, echipa antrenată de Ilie Poenaru nu a fost deloc departe să retrogradeze în stagiunea trecută în Liga a 3-a.
Chindia luptă să revină în Liga 1
Chindia a evoluat patru sezoane în Liga 1 între 2019 și 2023, însă a retrogradat chiar la meciul în care și-a inaugurat noul stadion. Aflată în a treia stagiune consecutivă în Liga a 2-a, târgoviștenii au acum șansa să revină pe prima scenă a fotbalului românesc.
Trupa roș-albastră s-a calificat în play-off grație succesului din penultima etapă cu 2-0 contra lui ASA Târgu Mureș, golurile fiind marcate de Daniel Florea și Rareș Mihai. Odată cu acest succes, Chindia a urcat pe 3 în ierarhia ligii secunde și nu mai poate pierde o poziție dintre primele șase.
Dâmbovițenii au 39 de puncte, iar pe 7 se află CSA Steaua cu 36, însă un golaveraj net inferior, +7 la +19, acesta fiind și crieriul principal de departajare.
Sezonul trecut, Chindia a terminat pe penultimul loc în Grupa B din play-out și a jucat barajul cu CSC Dumbrăvița. În tur, târgoviștenii au câștigat cu 1-0, însă în retur adversarii lor conduceau cu 2-0 la pauză. Meciul s-a încheiat până la urmă 3-2 pentru Chindia, care s-a impus cu 4-2 la general.
