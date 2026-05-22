Gestul superb al lui Răzvan Lucescu, în memoria tatălui său, la 40 de zile de la decesul lui Mircea Lucescu!

Răzvan Lucescu, alături de preotul Florin Danu, la pomana pentru Mircea Lucescu / Facebook preot Florin Danu

Antrenorul român Răzvan Lucescu (57 de ani) a făcut un gest superb în memoria regretatului său tată, marele Mircea Lucescu, ce a decedat pe 7 aprilie.

Răzvan Lucescu a comemorat 40 de zile de la decesul tatălui său printr-o pomenire a lui Mircea Lucescu la cantina socială a Centrului „Sfântul Ierarh Nectarie”.

„Astăzi, la cantina socială a Centrului „Sfântul Ierarh Nectarie”, familia Lucescu a făcut pomenirea pentru domnul Mircea Lucescu și a oferit peste 100 de porții de mâncare copiilor și bătrânilor din comunitatea noastră.

Un gest care ne-a impresionat profund a fost faptul că domnul Răzvan Lucescu nu doar că a fost prezent, ci a servit personal copiii și beneficiarii centrului nostru, stând aproape de oameni cu multă discreție și căldură sufletească.

Într-o lume în care mulți aleg să ajute de la distanță, există și oameni care vin, privesc în ochi un copil, schimbă o vorbă cu un bătrân și oferă nu doar o masă caldă, ci și respect, atenție și omenie.