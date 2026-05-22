Antena Sport Publicat: 22 mai 2026, 18:40

Romina Gingaşu i-a transmis un mesaj emoţionant soţului ei, Piero Ferrari, în ziua în care acesta a împlinit frumoasa vârstă de 81 de ani. (IMAGINI CU CEI DOI ÎN GALERIA FOTO)

Romina Gingaşu şi Piero Ferrari s-au cunoscut în 2017, în timp ce românca lucra pentru producătorul de avioane private Bombardier. Românca lucra ca agentă de vânzări la această companie şi fusese trimisă să încerce să îl convingă pe Piero Ferrari să cumpere un avion privat. Nu a reuşit acest lucru, dar miliardarul italian a invitat-o la cină.

Romina Gingaşu, mesaj emoţionant pentru soţul ei, Piero Ferrari, de ziua acestuia: “La mulţi ani persoanei mele preferate din lume”

“La mulți ani persoanei mele preferate din lume ❤️♾️❤️ Sunt cu adevărat recunoscătoare pentru tine, pentru pozitivitatea pe care o aduci în viața mea, pentru sprijinul tău în tot ceea ce fac și pentru echipa minunată pe care o formăm împreună de 9 ani”, i-a transmis Romina Gingaşu soţului ei, Piero Ferrari.

 
În 2021 cei doi s-au căsătorit, nunta având loc în Italia, la Capri, celebra insulă situată în Golful Napoli.

La aniversarea a 9 ani de relaţie, miliardarul italian Piero Ferrari i-a făcut soţiei sale, Romina, un cadou superb şi simbolic: un avion privat Bombardier. Avionul Bombardier Challenger 3500, pe care Piero Ferrari i l-a făcut cadou superbei românce, este evaluat la circa 32 de milioane de euro.

Piero Ferrari este fiul lui Enzo Ferrari, fondatorul imperiului Ferrari. Omul de afaceri italian deţine peste 10% din acţiunile Ferrari şi are o avere estimată la Forbes de 7.2 miliarde de dolari.

