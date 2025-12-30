Gesturile de sute de mii de euro făcute de David Popovici în 2025: "Nu ne vom opri aici" - Antena Sport

David Popovici (21 de ani) a fost implicat în mai multe campanii caritabile în 2025. Fundaţia Hope and Homes for Children România anunţa în luna mai că în doar 10 zile David Popovici a strâns 173.000 de euro în cadrul campaniei “Ambasador pentru Acasă” prin donarea echipamentului purtat la festivitatea de premiere de la Jocurile Olimpice Paris 2024.

Banii strânşi de David Popovici au ajutat la construcţia unei case pentru 11 copii cu nevoi speciale.

David Popovici, implicat în mai multe acţiuni umanitare: “Îmi doresc să mă implic pentru totdeauna în astfel de demersuri”

“Printr-un gest simbolic, profund şi emoţionant, David Popovici – dublu campion mondial şi olimpic la înot – şi-a donat echipamentul purtat la festivitatea de premiere de la Jocurile Olimpice Paris 2024, transformându-l într-un mesaj de susţinere şi un îndemn la solidaritate. În doar 10 zile, David a mobilizat peste 8.000 de donatori şi a strâns 173.000 de euro, dând un nou sens victoriilor sale din bazin, care au devenit victorii pentru copiii fără familie”, transmitea Fundaţia Hope and Homes for Children România, într-un comunicat.

Ulterior, David Popovici şi-a donat ziua de naştere, de pe 15 septembrie, strângând atunci 105.900 de euro, bani care au fost direcţionaţi către programul Bursele DAR, desfăşurat tot de Hope and Homes for Children România.

“Nu ne vom opri aici”

Într-un singur an de la demararea campaniei, Hope and Homes for Children România a reuşit să strângă banii necesari pentru construcţia casei pentru cei 11 copii cu nevoi speciale.