Imagini tulburătoare de la înmormântarea lui Constantin Covaciu

Constantin „Gogu” Covaciu, maseur al echipei Dinamo 2, a fost înmormântat astăzi, la patru zile după accidentul cumplit de la Câmpulung, în care microbuzul închiriat ce transporta formația secundă a scăpat de sub control și s-a izbit de un copac de pe marginea drumului.

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Ceremonia a avut loc cu întârziere, după ce familia s‑a confruntat cu imposibilitatea de a achita locul de veci, în condițiile în care clubul nu a acoperit integral suma solicitată.

„Deocamdată, în acest moment, nu știm unde să-l îngropăm, fiindcă noi nu avem un loc de veci. Dinamo s-a angajat să suporte toate costurile legate de această tragedie, fiindcă tatăl meu a murit în timpul serviciului pentru club, însoțind echipa de fotbal spre antrenament. Noi am găsit un loc de veci, dar proprietara ne-a cerut 10.000 de euro. Am transmis asta către club, dar am primit un răspuns stupefiant”, spunea Daniel Covaciu despre situaţia incredibilă trăită.

Astăzi, suflarea dinamovistă şi-a luat rămas bun de la Constantin Covaciu, iar printre cei prezenţi s-au numărat şi juniorii aflaţi în autocarul groazei, dar şi Adrian Ropotan. Imaginile sunt şocante, câţiva juniori venind în cârje sau chiar scaun cu rotile. Imaginile dureroase vorbesc de la sine.

Pro Sport scrie că la Cimitirul Reînvierea și-a făcut apariția și Florin Drăgan, delegatul CCJ, implicat și el în tragicul accident rutier. Alte nume importante, precum Ionel Dănciulescu, Cosmin Moți, Gabriel Torje sau Robert Moldoveanu, fostul administrator special al celor de la Dinamo București, Vlad Iacob sau Iulian Mihăescu au venit să-i aduce un ultim omagiu lui Constantin Covaciu.