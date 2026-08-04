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Kader Keita a scăpat de control judiciar şi poate pleca din România

Radu Constantin Publicat: 4 august 2026, 17:50

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Kader Keita a scăpat de control judiciar şi poate pleca din România

Kader Keita, într-un meci al Rapidului / Sport Pictures

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Veste incredibilă. Mijlocașul Kader Keita (25 de ani) a scăpat definitiv de controlul judiciar şi poate părăsi România. Măsura vine după ce Rapid a renunţat la el, iar fotbalistul vrea să semneze în prima ligă din Arabia Saudită, anunţă gsp.ro.

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„Judecătorul de cameră preliminară a dispus astăzi revocarea măsurii controlului judiciar, constatând că după cinci luni în care domnul Keita s-a prezentat la toate chemările organelor judiciare și a respectat fiecare obligație, menținerea restricțiilor nu mai era necesară.

Decizia îi permite să își continue cariera de fotbalist profesionist în străinătate, drept pe care instanța i l-a recunoscut încă din luna iulie și care trebuia respectat în mod efectiv. Domnul Keita rămâne pe deplin la dispoziția justiției, se va prezenta la fiecare termen și își menține regretul sincer față de această tragedie, precum și compasiunea față de familia doamnei Ionescu”, este anunţul avocatului lui Keita, Răzvan Trușcă.

Reamintim că fotbalistul a provocat un accident rutier în luna martie, în urma căruia o femeie a murit, și a fugit de la locul faptei.

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