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Motivul cutremurător pentru care Zlatan nu a mers la înmormântarea lui Franco Baresi

Sebastian Ujica Publicat: 4 august 2026, 18:38

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Motivul cutremurător pentru care Zlatan nu a mers la înmormântarea lui Franco Baresi

Zlatan Ibrahimovic ocupă funcția de consilier special al principalului acționar al lui AC Milan, RedBird / Getty Images

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Legenda celor de la AC Milan, unul dintre cei mai mari fundași din toate timpurile, Franco Baresi, a fost înmormântat astăzi la Milano la Sant’Ambrogio. La eveniment au fost prezenți mii de fani, dar și legende ale fotbalului precum Paolo Maldni sau Roberto Baggio.

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Nu a fost însă și Zlatan Ibrahimovic, deși acesta ocupă o funcție oficială la AC Milan și a avut și o prietenie strânsă cu Baresi.

Motivul absenței lui Zlatan

Zlatan Ibrahimovic nu a postat pe social media vreun mesaj despre moartea lui Baresi la 66 de ani și nu a fost prezent la înmormântare, la fel cum s-a întâmplat după ce au murit Mino Raiola sau Silvio Berlusconi. Explicația au dat-o cei de la MilanNews.

„După ce fratele său mai mare, Sapko, a murit de leucemie în 2014, Zlatan a ales să își trăiască doliul într-un mod foarte personal. Dincolo de imaginea publică, de rolul de ambasador al clubului sau de cel de conducător, există omul Ibrahimović și propriul său mod de a aborda astfel de situații. Suntem pe deplin de acord că, având în vedere cine este Franco Baresi și ce reprezintă el pentru AC Milan, Zlatan probabil ar fi trebuit sau ar fi putut să facă o excepție de la această regulă. Cel mai probabil însă, nu o va face” scriau aceștia înainte de înmormântare. Iar Ibrahimovic, până la urmă, nu a fost prezent la înmormântarea de astăzi.

Numele lui Franco Baresi se confundă cu AC Milan

Om de un singur club, a jucat pentru AC Milan, unde s-a dezvoltat şi unde a acumulat 716 apariţii şi 33 de goluri ca profesionist între 1977 şi retragerea sa în 1997.

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Născut la Travagliato, a participat şi la victoria Italiei la Cupa Mondială din 1982, deşi nu a jucat.

Al doilea în clasamentul Balonului de Aur în 1989, inclus în clasamentul FIFA 100 în 2004 şi inclus în Hall of Fame-ul Fotbalului Italian în 2013, Baresi a acumulat şi numeroase titluri cu Milan.

Supranumit „Il Capitano” (Căpitanul) pentru că a purtat banderola o mare parte din cariera sa, a câştigat titlul de campionă italian de şase ori (în 1979, 1988, 1992, 1993, 1994 şi 1996), precum şi trei Cupe ale Campionilor Europene (acum Liga Campionilor) în 1989, 1990 şi 1994.

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