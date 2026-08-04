Ofertă din Liga 1 pentru Dan Petrescu. Nu este FCSB!

Dan Petrescu a reuşit să depăşească momentul greu din viaţă, după ce s-a luptat cu o boală gravă. Acum se vorbeşte despre revenirea lui în fotbal, iar clubul care este interesat de el este un nume surpriză!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Petrescu este pregătit să revină pe banca tehnică, iar potrivit iAMsport.ro, antrenorul poartă discuții cu Universitatea Cluj, marea rivală a CFR-ului, echipă alături de care a cucerit patru titluri de campion.

Anunţul vine şi într-un moment în care U Cluj nu mai practică fotbalul de anul trecut, iar ardelenii îşi doresc ca în actuala ediţie să se bată iar la titlu.

”Eu sunt bine. Îmi este dor să antrenez. A trecut un an de când nu mai sunt pe bancă, iar în cariera mea nu am avut pauze. (n.r. – Reveniți în acest sezon?) Posibil!”, spunea recent Dan Petrescu.