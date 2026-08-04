Home | Fotbal | Liga 1 | Ofertă din Liga 1 pentru Dan Petrescu. Nu este FCSB!

Ofertă din Liga 1 pentru Dan Petrescu. Nu este FCSB!

Radu Constantin Publicat: 4 august 2026, 17:28

Comentarii
Ofertă din Liga 1 pentru Dan Petrescu. Nu este FCSB!
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Dan Petrescu a reuşit să depăşească momentul greu din viaţă, după ce s-a luptat cu o boală gravă. Acum se vorbeşte despre revenirea lui în fotbal, iar clubul care este interesat de el este un nume surpriză!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Petrescu este pregătit să revină pe banca tehnică, iar potrivit iAMsport.ro, antrenorul poartă discuții cu Universitatea Cluj, marea rivală a CFR-ului, echipă alături de care a cucerit patru titluri de campion.

Anunţul vine şi într-un moment în care U Cluj nu mai practică fotbalul de anul trecut, iar ardelenii îşi doresc ca în actuala ediţie să se bată iar la titlu.

”Eu sunt bine. Îmi este dor să antrenez. A trecut un an de când nu mai sunt pe bancă, iar în cariera mea nu am avut pauze. (n.r. – Reveniți în acest sezon?) Posibil!”, spunea recent Dan Petrescu.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Mai are nevoie FCSB de transferuri, după eliminarea din Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce a găsit un turist sub podeaua unui Airbnb. A doua zi, a auzit zgomote venind de dedesubt
Observator
Ce a găsit un turist sub podeaua unui Airbnb. A doua zi, a auzit zgomote venind de dedesubt
„A fost ideea mea!”. Mihai Stoica a dezvăluit de ce titularul FCSB a fost scos din lot. Exclusiv
Fanatik.ro
„A fost ideea mea!”. Mihai Stoica a dezvăluit de ce titularul FCSB a fost scos din lot. Exclusiv
17:20

Când toți fanii Barcelonei așteptau vești despre Julian Alvarez, clubul a anunțat oficial alt transfer
17:02

Lindsay Rose a semnat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma
16:52

Mourinho nu se joacă la Madrid! Jucătorul adus ca mare vedetă, cedat de Real la echipa unui român
16:36

Prin ce trece Târnovanu, după ce a fost pus la zid de Becali: „Nu știu cine i-a spus asta lui Gigi, nu e adevărat!”
15:04

Mihai Stoica a anunţat un nou transfer la FCSB: „E chestiune de zile”
14:50

Clubul de liga a cincea a refuzat un milion de euro pentru vedeta echipei! A considerat suma prea mică
Vezi toate știrile
1 „Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal 2 Oficial. Meciul CFR Cluj – U Cluj a fost amânat. Când a fost reprogramat de LPF 3 Oficial. FCSB a transferat un nou portar. Mutare surpriză făcută de Gigi Becali 4 VideoFCSB, aproape de un nou transfer important! Jucătorul e la București și Becali îl așteaptă la negocieri 5 Jovo Lukic pleacă de la U Cluj pentru o sumă record! 6 Universitatea Craiova, refuzată de Dinamo. „Câinii” cer 3 milioane de euro pentru un om de bază
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!