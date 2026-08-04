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De ce a ajuns Cornel Dinu să aibă poprire pe pensie. „Trădat” de un mare dinamovist: „O canalie”

Radu Constantin Publicat: 4 august 2026, 18:18

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De ce a ajuns Cornel Dinu să aibă poprire pe pensie. „Trădat de un mare dinamovist: „O canalie
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Cornel Dinu primeşte o pensie pe care el o consideră ruşinoasă în România, după ani şi ani de muncă în fotbal. Prin multe dezamăgiri pe care dinamovistul le-a trăit – ajuns la o vârstă înaintată – se numără şi momentul în care s-a retras din activitate şi a început să încaseze pensia, de 6200 de lei.

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Dinu spune că banii sunt puţini, în comparaţie cu munca depusă în fotbalul românesc. Mai mult, el are şi poprire! Cum a ajuns în această situaţie incredibilă? El a fost „trădat” chiar de un apropiat. Dinu a ajuns la proces cu finul său, Cornel Țălnar, în urma căruia a pierdut un apartament din zona Calea Moșilor. Pe lângă faptul că a pierdut locuinţa, Cornel Dinu are şi poprire la pensie.

„Omului căruia i-am făcut cel mai mare bine din viață… nu am crezut că Țălnar, care este finul meu, i-am botezat și copilul… În 2023, după 20 și ceva de ani, m-a dat în judecată pe un apartament.

Cum era legea atunci, luai cheile. Nu am apucat să fac actele, a câștigat apartamentul în instanță, l-a vândut cu 140.000 și acum îmi reține și banii din pensie.

O canalie! Nu credeam că poate să existe un asemenea specimen, dar astea sunt, te lovești la bătrânețe de astfel de chestii. Îmi reține din pensie cheltuieli de judecată și altele. Ăștia nu sunt oameni, sunt bestii, nici măcar animale. Animalele au suflet”, a explicat Cornel Dinu, citat de sport.ro.

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