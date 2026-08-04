Când toți fanii Barcelonei așteptau vești despre Julian Alvarez, clubul a anunțat oficial alt transfer

FC Barcelona continuă să se întărească în această vară: după aducerile lui Anthony Gordon și Karim Adeyemi, Barca face și o mutare pentru academie. Plătește 8,5 milioane de euro pentru tânărul de 18 ani, Jesse Bisiwu.

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Jucătorul va ajunge în această vară la Barca, în timp ce Brugge va păstra și 20% dintr-un viitor transfer al jucătorului.

Cine este Bisiwu, noul jucător al Barcei?

Cotat la 800.000 de euro de Transfermarkt, Bisiwu nu a apucat să evolueze pentru prima echipă a celor de la Brugge, însă Barcelona l-a remarcat la echipa NXT a lui Brugge, pentru care a evoluat 36 de partide. A jucat și în UEFA Youth Leagu pentru Brugge și a marcat 3 goluri și a dat un assist în 14 meciuri în competiție.

Bisiwu joacă pe postul de extremă, fiind comparat deja ca stil cu Jeremy Doku. Bisiwu a evoluat până acum la naționala Belgiei sub 15, 16, 17 și 18 ani, dar și pentru naționala U19 la care și-a făcut debutul în luna martie. Conform Transfermarkt, Bisiwu are o tehnică sclipitoare în regim de viteză, însă uneori este individualist și neglijează faza defensivă.

Biwisu va evolua în primă fază la echipa secundă a Barcelonei. Între timp, Barca vrea în continuare un atacant central, poziție unde are o „gaură”, în condițiile în care a plecat Robert Lewandowski, iar Ferran Torres este mai aproape de PSG decât de rămânerea la Barca, cu care mai are un an de contract. Julian Alvarez rămâne visul imposibil, în condițiile în care Atletico nu pare să se clatine în determinarea de a-l păstra. Accidentarea care îl va ține câteva luni departe de gazon la Junior Kroupi de la Bournemouth face ca un transfer al francezului să devină improbabil.