Lindsay Rose a semnat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma

Sepsi OSK a continuat campania de transferuri: fundaşul central Lindsay Rose este noul jucător al echipei ardelene.

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Fotbalistul cu dublă cetăţenie, mauritiană şi franceză, a semnat un contract valabil până la finalul sezonului 2026–2027.

În vârstă de 34 de ani, Lindsay Rose a evoluat ultima dată pentru formaţia greacă Aris Salonic, după ce, de-a lungul carierei sale, a mai jucat si la cluburi precum Olympique Lyon, FC Lorient şi SC Bastia din Franţa, precum şi la Legia Varşovia din Polonia.

Lindsay Rose este internaţional mauritian, având 25 de selecţii la echipa naţională. De asemenea, anterior a făcut parte din reprezentativele de juniori ale Franţei, pentru care a evoluat la nivelurile U18, U19, U20 şi U21.