"Îţi dai seama ce «bou»?" Ce i-a promis Cătălin Zmărăndescu soţiei sale, Luiza, după ce abia o cunoscuse - Antena Sport

Cătălin Zmărăndescu şi soţia sa, Luiza, participă la Power Couple. În cadrul emisiunii de la Antena 1, Cătălin Zmărăndescu a dezvăluit că, la scurt timp după ce a cunoscut-o pe Luiza, i-a promis acesteia că în 6 luni se vor căsători.
Cei doi s-au cunoscut la Londra, acolo unde Cătălin Zmărăndescu, fostul campion la arte marţiale, era antrenor personal. Prima întâlnire a celor doi a avut loc în sala de sport.
Cătălin Zmărăndescu, impresionat de la început de soţia lui, Luiza: “I-am spus că în 6 luni ne căsătorim”
Cătălin Zmărăndescu a dat de înţeles că între el şi Luiza a fost dragoste la prima vedere.
“M-a impresionat foarte tare. Atât de tare încât i-am spus că în 6 luni ne căsătorim. Lucrurile erau deja aranjate, zarurile aruncate şi eu îi declarasem solemn: «Până la sfârşitul anului te vei mărita cu mine!». Îţi dai seama ce «bou», cum să simţi chestia asta?”, a spus Cătălin Zmărăndescu la Power Couple.
“De ce, e ceva frumos?”, a intervenit imediat Luiza în timpul testimonialelor. “Bou cu ghilimele”, a precizat Zmărăndescu.
Fostul campion la arte marţiale e de părere că relaţia lui cu Luiza are de toate.
“Sare, piper, boia iute. Cred că avem toate ingredientele necesare pentru a fi, pentru noi doi în primul rând, cuplul perfect. Noi doi aşa ne considerăm, cuplul perfect“, a subliniat el.
Zmărăndescu a folosit o metaforă pentru a ilustra lupta pe care a dus-o pentru a o cuceri pe Luiza. Fostul luptător a mărturisit că i-a fost greu să o cucerească pe Luiza, pentru că ea nu s-a lăsat deloc uşor. Nu se mai confruntase cu asta.
“O cetate simţi că ai cucerit-o cu adevărat după un asediu adevărat, în care ai muncit, aşa am fost eu. Eu, învăţat să cadă fiecare cetate în 2-3 ore, jap, jap, aşa, ca marionetele… Cetatea asta a durat destul de mult până a căzut”, a dezvăluit Zmărăndescu.
A cerut-o de soţie pe Luiza după o luptă!
Luiza şi-a amintit cum a cerut-o Cătălin Zmărăndescu de soţie. Momentul emoţionant a avut loc după o luptă în ring a lui Cătălin. Luiza a început să plângă şi, desigur, a acceptat cererea în căsătorie a lui Cătălin.
“Era o forfotă foarte mare, m-a chemat în ring, m-a cerut de soţie, am început să plâng, Doamne, ce emoţii au fost”, a povestit ea.
Cătălin Zmărăndescu a mărturisit că s-a schimbat datorită Luizei. Cei doi se ocupă în prezent şi cu o microfermă pe care o au, cu raţe şi găini.
“A fost nevoie de o Luiză ca să schimbe un Zmărăndescu”, a precizat fostul luptător. “Dar uite ce rezultat frumos”, a concluzionat Luiza.
- Ce îi aduce bucurie milionarului român care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul
- Cum a reacţionat o americană atunci când s-a trezit la uşă cu preotul, de Bobotează: “Nu vreau să fiu nepoliticoasă”
- Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă
- Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
- A murit Virgil Bălașa, fostul mare campion de la Rapid