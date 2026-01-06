"Îţi dai seama ce «bou»?" Ce i-a promis Cătălin Zmărăndescu soţiei sale, Luiza, după ce abia o cunoscuse - Antena Sport

Cătălin Zmărăndescu şi soţia sa, Luiza, participă la Power Couple. În cadrul emisiunii de la Antena 1, Cătălin Zmărăndescu a dezvăluit că, la scurt timp după ce a cunoscut-o pe Luiza, i-a promis acesteia că în 6 luni se vor căsători.

Cei doi s-au cunoscut la Londra, acolo unde Cătălin Zmărăndescu, fostul campion la arte marţiale, era antrenor personal. Prima întâlnire a celor doi a avut loc în sala de sport.

Cătălin Zmărăndescu, impresionat de la început de soţia lui, Luiza: “I-am spus că în 6 luni ne căsătorim”

Cătălin Zmărăndescu a dat de înţeles că între el şi Luiza a fost dragoste la prima vedere.

“M-a impresionat foarte tare. Atât de tare încât i-am spus că în 6 luni ne căsătorim. Lucrurile erau deja aranjate, zarurile aruncate şi eu îi declarasem solemn: «Până la sfârşitul anului te vei mărita cu mine!». Îţi dai seama ce «bou», cum să simţi chestia asta?”, a spus Cătălin Zmărăndescu la Power Couple.

“De ce, e ceva frumos?”, a intervenit imediat Luiza în timpul testimonialelor. “Bou cu ghilimele”, a precizat Zmărăndescu.