Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Îţi dai seama ce «bou»?" Ce i-a promis Cătălin Zmărăndescu soţiei sale, Luiza, după ce abia o cunoscuse - Antena Sport

Home | Extra | “Îţi dai seama ce «bou»?” Ce i-a promis Cătălin Zmărăndescu soţiei sale, Luiza, după ce abia o cunoscuse
Foto

“Îţi dai seama ce «bou»?” Ce i-a promis Cătălin Zmărăndescu soţiei sale, Luiza, după ce abia o cunoscuse

Bogdan Stănescu Publicat: 6 ianuarie 2026, 21:38

Comentarii
“Îţi dai seama ce «bou»?” Ce i-a promis Cătălin Zmărăndescu soţiei sale, Luiza, după ce abia o cunoscuse
galerie foto Galerie (12)

Cătălin Zmărăndescu şi soţia lui, Luiza

Cătălin Zmărăndescu şi soţia sa, Luiza, participă la Power Couple. În cadrul emisiunii de la Antena 1, Cătălin Zmărăndescu a dezvăluit că, la scurt timp după ce a cunoscut-o pe Luiza, i-a promis acesteia că în 6 luni se vor căsători.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cei doi s-au cunoscut la Londra, acolo unde Cătălin Zmărăndescu, fostul campion la arte marţiale, era antrenor personal. Prima întâlnire a celor doi a avut loc în sala de sport.

Cătălin Zmărăndescu, impresionat de la început de soţia lui, Luiza: “I-am spus că în 6 luni ne căsătorim”

Cătălin Zmărăndescu a dat de înţeles că între el şi Luiza a fost dragoste la prima vedere.

“M-a impresionat foarte tare. Atât de tare încât i-am spus că în 6 luni ne căsătorim. Lucrurile erau deja aranjate, zarurile aruncate şi eu îi declarasem solemn: «Până la sfârşitul anului te vei mărita cu mine!». Îţi dai seama ce «bou», cum să simţi chestia asta?”, a spus Cătălin Zmărăndescu la Power Couple.

“De ce, e ceva frumos?”, a intervenit imediat Luiza în timpul testimonialelor. “Bou cu ghilimele”, a precizat Zmărăndescu.

Reclamă
Reclamă

Fostul campion la arte marţiale e de părere că relaţia lui cu Luiza are de toate.

Sare, piper, boia iute. Cred că avem toate ingredientele necesare pentru a fi, pentru noi doi în primul rând, cuplul perfect. Noi doi aşa ne considerăm, cuplul perfect“, a subliniat el.

Zmărăndescu a folosit o metaforă pentru a ilustra lupta pe care a dus-o pentru a o cuceri pe Luiza. Fostul luptător a mărturisit că i-a fost greu să o cucerească pe Luiza, pentru că ea nu s-a lăsat deloc uşor. Nu se mai confruntase cu asta.

Haos după majorarea impozitelor. Românii care au de plătit şi de trei ori mai mult: "Mi-e frică şi să verific"Haos după majorarea impozitelor. Românii care au de plătit şi de trei ori mai mult: "Mi-e frică şi să verific"
Reclamă

“O cetate simţi că ai cucerit-o cu adevărat după un asediu adevărat, în care ai muncit, aşa am fost eu. Eu, învăţat să cadă fiecare cetate în 2-3 ore, jap, jap, aşa, ca marionetele… Cetatea asta a durat destul de mult până a căzut”, a dezvăluit Zmărăndescu.

A cerut-o de soţie pe Luiza după o luptă!

Luiza şi-a amintit cum a cerut-o Cătălin Zmărăndescu de soţie. Momentul emoţionant a avut loc după o luptă în ring a lui Cătălin. Luiza a început să plângă şi, desigur, a acceptat cererea în căsătorie a lui Cătălin.

“Era o forfotă foarte mare, m-a chemat în ring, m-a cerut de soţie, am început să plâng, Doamne, ce emoţii au fost”, a povestit ea.

Cătălin Zmărăndescu a mărturisit că s-a schimbat datorită Luizei. Cei doi se ocupă în prezent şi cu o microfermă pe care o au, cu raţe şi găini.

“A fost nevoie de o Luiză ca să schimbe un Zmărăndescu”, a precizat fostul luptător. “Dar uite ce rezultat frumos”, a concluzionat Luiza.

+(12)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trei sferturi din ţară, sub alertă de cod galben de ninsori, viscol şi ger până pe 8 ianuarie
Observator
Trei sferturi din ţară, sub alertă de cod galben de ninsori, viscol şi ger până pe 8 ianuarie
Bărbatul alături de care Simona Halep petrece timp de calitate în Dubai. Cei doi s-au afișat din nou împreună
Fanatik.ro
Bărbatul alături de care Simona Halep petrece timp de calitate în Dubai. Cei doi s-au afișat din nou împreună
23:29
Erik ten Hag a fost prezentat oficial! Cu cine a semnat, după mandatele de coşmar de la United şi Leverkusen
23:21
Gigi Becali, lăudat după ce a anunțat plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB: „E hoț, șmecher”
22:58
Dorit de Dinamo, Andrei Coubiş a semnat cu o altă echipă din Liga 1
22:55
Răzvan Lucescu, în sferturile Cupei Greciei. Victorie la loviturile de departajare pentru PAOK
22:36
Pep Guardiola face cel mai scump transfer al iernii în Europa. 75 de milioane de euro pentru starul din Premier League
22:24
VideoJurnal Antena Sport | Cristian Tranulea n-are rival pe Dunăre de Bobotează
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 2 Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă” 3 “Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat” 4 Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră 5 Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi” 6 Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026
Citește și