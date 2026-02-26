Adrian Mihalcea vrea să-i dea lovitura FCSB-ului: „Din postura de dinamovist, ar fi o bucurie în plus” - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mihalcea vrea să-i dea lovitura FCSB-ului: „Din postura de dinamovist, ar fi o bucurie în plus”

Daniel Işvanca Publicat: 26 februarie 2026, 16:23

Adrian Mihalcea / SPORT PICTURES

UTA va primi duminică vizita celor de la FCSB, în penultima etapă a sezonului regular din Liga 1. Arădenii au încă șanse matematice la play-off și pot opri campioana din drumul spre o clasare în primele șase.

Suporterii arădeni au epuizat cele aproximativ zece mii de bilete în doar câteva ore de la momentul în care au fost puse în vânzare, ceea ce înseamnă că va fi un adevărat infern pentru echipa antrenată de Elias Charalambous.

Adrian Mihalcea, optimist înainte de meciul cu FCSB

Uta – FCSB va fi unul dintre cele mai tari partide ale rundei cu numărul 29 din Liga 1, jocul fiind unul decisiv pentru ambele formații, în contextul luptei la play-off.

Adrian Mihalcea a prefațat partida contra roș-albaștrilor și a transmis că principalul său interes este ca echipa sa să păstreze șanse pentru a juca în premieră în play-off.

„Rămâne să continuăm această luptă și încercăm să recuperăm aceste puncte pierdute etapa viitoare cu FCSB. Pe mine mă interesează doar să încercăm să ajungem noi, nu să-i scoatem de acolo pe cei de la FCSB.

Din postura mea de dinamovist, ar fi o bucurie în plus, dar nu am niciun fel de pariu. E doar dorința de a avea noi șanse reale și după etapa următoare să ne calificăm în play-off”, a declarat Adrian Mihalcea, în cadrul conferinței de presă.

