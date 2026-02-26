Fostul atacant de la FCSB, adus în fața Comisiei de Integritate a FRF, după scandalul pariurilor de la Păulești - Antena Sport

Clubul CS Păulești este în centrul unei anchete de amploare, într-un scandal de pariuri sportive, în care au fost implicați mai mulți jucători, printre care și Gabi Matei, fost component al FCSB.

Comisia de Integritate a Federației Române de Fotbal a acționat și ea în acest context și l-a chemat la audieri pe Adrian Petre, fostul atacant al celor de la FCSB.

Adi Petre, chemat la Comisia de Integritate a FRF

Adi Petre a evoluat la CS Păulești în perioada august 2025 – ianuarie 2026, iar formația din liga a treia se află acum în centrul unui scandal uriaș de pariuri, în care suspecţii ar fi obţinut astfel foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei.

Fostul atacant al naționalei sub 21 de ani a fost chemat de Comisia de Integritate a Federației Române de Fotbal, pentru a face declarații pe seama celui mai important subiect din fotbalul românesc.

Ce a declarat Adi Petre

„Eu am fost chemat să dau o declarație, am fost citat să vin să dau o declarație dacă știu niște chestii. Atât, am zis ce am avut de zis, tot adevărul la întrebările pe care mi le-au pus ei, am răspuns și asta a fost tot. Eu nu am nicio problemă.