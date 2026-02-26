Fostul atacant de la FCSB, adus în fața Comisiei de Integritate a FRF, după scandalul pariurilor de la Păulești - Antena Sport

Închide meniul
Fostul atacant de la FCSB, adus în fața Comisiei de Integritate a FRF, după scandalul pariurilor de la Păulești

Daniel Işvanca Publicat: 26 februarie 2026, 16:56

Adi Petre / Colaj foto

Clubul CS Păulești este în centrul unei anchete de amploare, într-un scandal de pariuri sportive, în care au fost implicați mai mulți jucători, printre care și Gabi Matei, fost component al FCSB.

Comisia de Integritate a Federației Române de Fotbal a acționat și ea în acest context și l-a chemat la audieri pe Adrian Petre, fostul atacant al celor de la FCSB.

Adi Petre a evoluat la CS Păulești în perioada august 2025 – ianuarie 2026, iar formația din liga a treia se află acum în centrul unui scandal uriaș de pariuri, în care suspecţii ar fi obţinut astfel foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei.

Fostul atacant al naționalei sub 21 de ani a fost chemat de Comisia de Integritate a Federației Române de Fotbal, pentru a face declarații pe seama celui mai important subiect din fotbalul românesc.

„Eu am fost chemat să dau o declarație, am fost citat să vin să dau o declarație dacă știu niște chestii. Atât, am zis ce am avut de zis, tot adevărul la întrebările pe care mi le-au pus ei, am răspuns și asta a fost tot. Eu nu am nicio problemă.

Nu am simțit niciodată că s-ar întâmpla ceva, pentru că noi am pierdut foarte puține meciuri. Se întâmplă să pierzi, eu eram conștient că o să și pierdem, nu aveam cum să câștigăm tot. Nu m-am gândit o secundă la așa ceva, pentru că nu am mai întâlnit până acum asta. Sincer să fiu, nu știam de chestiile astea. Eu am spus la FRF tot ce trebuia. Mai departe oamenii iau deciziile.

Nu m-a sunat nimeni de la Poliție, nu m-a contactat nimeni, nu apare numele meu nicăieri, eu am fost chemat doar să dau declarații pentru că am fost component al echipei și poate știam ceva.

E ciudat (n.r. referitor la faptul că Gabi Matei a intrat în cătușe la Parchet), nu-mi pare bine să aud lucrurile astea, sunt lucruri urâte, nu știu cum să reacționez la așa ceva, dar sper să fie bine, nu îmi doresc răul nimănui. Sper să se afle adevărul, a fost o explozie și nu ne așteptam.

Mie nu mi-a zis nimeni nimic, nu mi-a zis cineva să ratez. Am ratat că am fost eu slab. Dar absolut nimeni nu mi-a spus nimic. De când eram mic, tatăl meu m-a îndrumat să nu fac chestii de genul”, a spus acesta, potrivit prosport.ro.

