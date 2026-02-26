Peluza "Cătălin Hîldan", mesaj tranşant pentru "câini" înaintea duelului cu FC Argeş: "Asta vrem duminică" - Antena Sport

În contextul discuţiilor despre meciul dintre Dinamo şi FC Argeş, care se va disputa duminică, de la ora 18:00, Peluza “Cătălin Hîldan” le-a transmis un mesaj clar jucătorilor lui Kopic.
Ultraşii dinamovişti au subliniat că pe ei îi interesează doar ca echipa lor să câştige. Dinamo se luptă pentru titlu în acest sezon, fiind pe locul 2, cu 52 de puncte, la egalitate cu Rapid şi la 4 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.
Peluza “Cătălin Hîldan”: “Dinamo nu dă puncte de pomană!”
“Dinamo nu dă puncte de pomană!
Dinamoviștii nu își doresc ca echipa lor să piardă doar pentru a-i ajuta pe unii sau pe alții să își consolideze anumite poziții, indiferent de cine ar fi beneficiarii.
Vă spunem clar: Ne dorim ca Dinamo să câștige duminică, cu FC Argeș, precum și etapa viitoare, cu CFR Cluj. Nu ne interesează de ceilalți.
Presa lipsită de scrupule și etică poate să apeleze la tacticile de manipulare cât vrea, noi ne dorim un Dinamo curat. Comentariile unor neica-nimeni plantați pe paginile de suporter au valoare de îndemn nulă și nu fac altceva decât să scoată la iveală valorile jurnalismului sportiv autohton sponsorizat și defăimător.
DUMINICĂ VREM VICTORIE!”, a transmis Peluza “Cătălin Hîldan”, pe Facebook.
Dinamo este deja matematic în play-off. Adversara “câinilor” de duminică, FC Argeş, se află în lupta pentru play-off, printre echipele cu care piteştenii se luptă fiind şi marea rivală a lui Dinamo, FCSB.
FC Argeş este, în prezent, pe locul 6 în Liga 1, ultimul care duce în play-off. Piteştenii au 46 de puncte, cu 3 peste ocupanta locului 7, FCSB. FCSB, care a învins-o etapa trecută, cu 4-1, pe Metaloglobus, joacă etapa aceasta cu UTA, în deplasare. Apoi roş-albaştrii vor juca împotriva lui U Cluj, în ultima etapă din sezonul regular. FC Argeş are, teoretic, un meci mai uşor în ultima etapă a sezonului regular, acasă, cu Unirea Slobozia.
FC Argeş are avantajul meciurilor directe în disputa cu FCSB pentru play-off, piteştenii învingând-o pe campioană atât în tur, cu 2-0, cât şi în retur, cu 1-0.
