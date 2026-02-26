Peluza "Cătălin Hîldan", mesaj tranşant pentru "câini" înaintea duelului cu FC Argeş: "Asta vrem duminică" - Antena Sport

Peluza "Cătălin Hîldan", la un meci al lui Dinamo / Sport Pictures

În contextul discuţiilor despre meciul dintre Dinamo şi FC Argeş, care se va disputa duminică, de la ora 18:00, Peluza “Cătălin Hîldan” le-a transmis un mesaj clar jucătorilor lui Kopic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ultraşii dinamovişti au subliniat că pe ei îi interesează doar ca echipa lor să câştige. Dinamo se luptă pentru titlu în acest sezon, fiind pe locul 2, cu 52 de puncte, la egalitate cu Rapid şi la 4 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Peluza “Cătălin Hîldan”: “Dinamo nu dă puncte de pomană!”

“Dinamo nu dă puncte de pomană!

Dinamoviștii nu își doresc ca echipa lor să piardă doar pentru a-i ajuta pe unii sau pe alții să își consolideze anumite poziții, indiferent de cine ar fi beneficiarii.

Vă spunem clar: Ne dorim ca Dinamo să câștige duminică, cu FC Argeș, precum și etapa viitoare, cu CFR Cluj. Nu ne interesează de ceilalți.