Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Peluza "Cătălin Hîldan", mesaj tranşant pentru "câini" înaintea duelului cu FC Argeş: "Asta vrem duminică" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Peluza “Cătălin Hîldan”, mesaj tranşant pentru “câini” înaintea duelului cu FC Argeş: “Asta vrem duminică”

Peluza “Cătălin Hîldan”, mesaj tranşant pentru “câini” înaintea duelului cu FC Argeş: “Asta vrem duminică”

Bogdan Stănescu Publicat: 26 februarie 2026, 16:21

Comentarii
Peluza Cătălin Hîldan, mesaj tranşant pentru câini înaintea duelului cu FC Argeş: Asta vrem duminică

Peluza "Cătălin Hîldan", la un meci al lui Dinamo / Sport Pictures

În contextul discuţiilor despre meciul dintre Dinamo şi FC Argeş, care se va disputa duminică, de la ora 18:00, Peluza “Cătălin Hîldan” le-a transmis un mesaj clar jucătorilor lui Kopic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ultraşii dinamovişti au subliniat că pe ei îi interesează doar ca echipa lor să câştige. Dinamo se luptă pentru titlu în acest sezon, fiind pe locul 2, cu 52 de puncte, la egalitate cu Rapid şi la 4 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Peluza “Cătălin Hîldan”: “Dinamo nu dă puncte de pomană!”

“Dinamo nu dă puncte de pomană!

Dinamoviștii nu își doresc ca echipa lor să piardă doar pentru a-i ajuta pe unii sau pe alții să își consolideze anumite poziții, indiferent de cine ar fi beneficiarii.

Vă spunem clar: Ne dorim ca Dinamo să câștige duminică, cu FC Argeș, precum și etapa viitoare, cu CFR Cluj. Nu ne interesează de ceilalți.

Reclamă
Reclamă

Presa lipsită de scrupule și etică poate să apeleze la tacticile de manipulare cât vrea, noi ne dorim un Dinamo curat. Comentariile unor neica-nimeni plantați pe paginile de suporter au valoare de îndemn nulă și nu fac altceva decât să scoată la iveală valorile jurnalismului sportiv autohton sponsorizat și defăimător.

DUMINICĂ VREM VICTORIE!”, a transmis Peluza “Cătălin Hîldan”, pe Facebook.

De ce sunt sfătuiţi pensionarii francezi să se mute în România şi să trăiască cu 1.000 de euroDe ce sunt sfătuiţi pensionarii francezi să se mute în România şi să trăiască cu 1.000 de euro
Reclamă

Dinamo este deja matematic în play-off. Adversara “câinilor” de duminică, FC Argeş, se află în lupta pentru play-off, printre echipele cu care piteştenii se luptă fiind şi marea rivală a lui Dinamo, FCSB.

FC Argeş este, în prezent, pe locul 6 în Liga 1, ultimul care duce în play-off. Piteştenii au 46 de puncte, cu 3 peste ocupanta locului 7, FCSB. FCSB, care a învins-o etapa trecută, cu 4-1, pe Metaloglobus, joacă etapa aceasta cu UTA, în deplasare. Apoi roş-albaştrii vor juca împotriva lui U Cluj, în ultima etapă din sezonul regular. FC Argeş are, teoretic, un meci mai uşor în ultima etapă a sezonului regular, acasă, cu Unirea Slobozia.

FC Argeş are avantajul meciurilor directe în disputa cu FCSB pentru play-off, piteştenii învingând-o pe campioană atât în tur, cu 2-0, cât şi în retur, cu 1-0.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Observator
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Banca din România a semnat și va apărea pe monoposturile din Formula 1. Lovitură uriașă de imagine
Fanatik.ro
Banca din România a semnat și va apărea pe monoposturile din Formula 1. Lovitură uriașă de imagine
17:19
Lovitura încercată de Cristi Chivu pe piaţa transferurilor! Inter vrea un star de la Real Madrid!
16:56
Fostul atacant de la FCSB, adus în fața Comisiei de Integritate a FRF, după scandalul pariurilor de la Păulești
16:23
Adrian Mihalcea vrea să-i dea lovitura FCSB-ului: „Din postura de dinamovist, ar fi o bucurie în plus”
15:32
Chipciu, fără cuvinte la imaginile cu fostul coleg în cătuşe: “E dramatic”
14:52
EXCLUSIVGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
14:52
Un oficial FRF nu-l vede pe Zeljko Kopic selecţioner al României: “Sunt trei-patru români peste el”
Vezi toate știrile
1 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 2 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 3 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 4 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top 5 FotoImplicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România 6 Billel Omrani s-a întors în fotbalul românesc. Cu ce echipă a bătut palma
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele