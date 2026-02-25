Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! "Unde e dreptatea?" - Antena Sport

Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), în vârstă de 79 de ani, se bucură de trei pensii distincte. Fostul fotbalist și politician, Mitică Dragomir beneficiază de o rentă viageră din sport, o pensie de fost parlamentar, estimată la 7.000 de lei, și o pensie bazată pe contribuțiile sale, care înainte de recalculare era de aproximativ 4.000 de euro.

Mitică Dragomir a povestit cum de a ajuns să aibă această pensie şi că are mici dispute cu soţia pe tema acestui aspect. ”Eu, în 20 de ani la Ligă (n.r. Liga Profesionistă de Fotbal) n-am stat două zile 8 ore la serviciu. Deci n-am stat două zile. Două zile în 20 de ani. N-am stat două zile, 8 ore la serviciu. Am peste 200 de milioane de lei (n.r. 20.000 de lei noi). Ea îmi spune de multe ori: ‘unde e dreptatea? Eu mă trezeam, duceam copiii la creșă, tu dormeai’ . Dar eu i-am spus: ‘da, dar eu, peste 15 ani, am plătit câte 6000 de dolari la pensie, iar tu ai plătit 60 de dolari. Vezi? Asta este diferența’”, a declarat Dragomir pentru Fanatik.ro.

Soţia fostului preşedinte de la LPF are însă un venit mult mai mic. Ea a fost cadru didactic şi încasează 3200 de lei pensie.

”Nevasta mea, în 50 de ani, nu a lipsit de 50 de ori. Și a ieșit la pensie cu 3200 de lei. (n.r. a fost un cadru didactic de excepție) Elevi de-ai nevesti-mii sunt doctori, profesori, profesori-doctori, cu zecile. Trebuie să te uiți la o familie la copii și atunci îți dai seama cum a fost familia”, a spus Dragomir.

La un mic calcul, Mitică Dragomir încasează o pensie de aproximativ 6 ori mai mare faţă de soţia lui.