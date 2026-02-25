Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! "Unde e dreptatea?" - Antena Sport

Închide meniul
Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! "Unde e dreptatea?"

Home | Extra | Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! “Unde e dreptatea?”

Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! “Unde e dreptatea?”

Radu Constantin Publicat: 25 februarie 2026, 8:34

Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! Unde e dreptatea?

Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), în vârstă de 79 de ani, se bucură de trei pensii distincte. Fostul fotbalist și politician, Mitică Dragomir beneficiază de o rentă viageră din sport, o pensie de fost parlamentar, estimată la 7.000 de lei, și o pensie bazată pe contribuțiile sale, care înainte de recalculare era de aproximativ 4.000 de euro.

Mitică Dragomir a povestit cum de a ajuns să aibă această pensie şi că are mici dispute cu soţia pe tema acestui aspect. ”Eu, în 20 de ani la Ligă (n.r. Liga Profesionistă de Fotbal) n-am stat două zile 8 ore la serviciu. Deci n-am stat două zile. Două zile în 20 de ani. N-am stat două zile, 8 ore la serviciu. Am peste 200 de milioane de lei (n.r. 20.000 de lei noi). Ea îmi spune de multe ori: ‘unde e dreptatea? Eu mă trezeam, duceam copiii la creșă, tu dormeai’ . Dar eu i-am spus: ‘da, dar eu, peste 15 ani, am plătit câte 6000 de dolari la pensie, iar tu ai plătit 60 de dolari. Vezi? Asta este diferența’”, a declarat Dragomir pentru Fanatik.ro.

Soţia fostului preşedinte de la LPF are însă un venit mult mai mic. Ea a fost cadru didactic şi încasează 3200 de lei pensie.

”Nevasta mea, în 50 de ani, nu a lipsit de 50 de ori. Și a ieșit la pensie cu 3200 de lei. (n.r. a fost un cadru didactic de excepție) Elevi de-ai nevesti-mii sunt doctori, profesori, profesori-doctori, cu zecile. Trebuie să te uiți la o familie la copii și atunci îți dai seama cum a fost familia”, a spus Dragomir.

La un mic calcul, Mitică Dragomir încasează o pensie de aproximativ 6 ori mai mare faţă de soţia lui.

