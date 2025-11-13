Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Legendele din sportul românesc propuse de Dan Alexa în sezonul următor de Asia Express: „Ar face față” - Antena Sport

Home | Extra | Legendele din sportul românesc propuse de Dan Alexa în sezonul următor de Asia Express: „Ar face față”
Foto

Legendele din sportul românesc propuse de Dan Alexa în sezonul următor de Asia Express: „Ar face față”

Publicat: 13 noiembrie 2025, 11:18

Comentarii
Legendele din sportul românesc propuse de Dan Alexa în sezonul următor de Asia Express: „Ar face față”
galerie foto Galerie (32)

Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat Asia Express - sezonul 8/ Antena 1

Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat Asia Express – Drumul Eroilor. Cei doi foști fotbaliști au pus mâna pe marele trofeu și pe premiul de 35.000 de euro după ce i-au învins în marea finală pe actorii Alexandru Ion și Ștefan Floroaica. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După finală, Dan Alexa (45 de ani) a fost întrebat despre următorul sezon din Asia Express, fiind pus să aleagă o echipă care să se lupte pentru marele trofeu. 

Legendele din sportul românesc propuse de Dan Alexa în sezonul următor de Asia Express 

Dan Alexa nu a stat mult pe gânduri și a declarat că și-ar dori să-i vadă în aventura din Asia pe Gică Hagi și pe Simona Halep. Fostul internațional este de părere că „Regele”, împreună cu fostul lider WTA, ar face față cu brio în competiție. 

Pe Gheorghe Hagi! La «Rege», direct, să-l văd pe «Regele fotbalului» așa. Cu Simona Halep. Hagi cu Halep în aceeași echipă! Eu cred că ar face față. Nu sunt probe fizice, sunt probe mentale. 

Sunt și fete, uite, că am avut și noi sezonul acesta… De exemplu Karmen «Minune» Simonescu și Olga Barcari. Alina, la fel. Incredibile au fost! La un moment dat am simțit competiția, pentru că îi vedeam foarte buni. Și de multe ori am pierdut curse. A fost un sezon cu echipe foarte bune”, a declarat Dan Alexa, conform libertatea.ro. 

Reclamă
Reclamă

De asemenea, Dan Alexa a oferit declarații și despre colegul Gabi Tamaș, alături de care a câștigat Asia Express. El l-a numit pe fostul fundaș ca fiind „locomotiva” echipei. 

Eu îți spun, din punctul meu de vedere, Gabi Tamaș a fost locomotiva în probe. Foarte puternic! I-am spus-o tot timpul. Din punctul meu de vedere, e un animal al performanței. Cred că pe Gabi Tamaș, dacă îl duci în deșert, se descurcă. Îl cunosc de mult timp, la ce nivel a jucat și unde a fost, doar pe calități a fost. Puternic fizic, foarte puternic mental și are o calitate care, cred eu, face diferența: are caracter foarte frumos”, a mai spus Dan Alexa. 

Cum ne protejează legea banii din Pilonul 2Cum ne protejează legea banii din Pilonul 2
Reclamă
Dan Alexa şi Gabi Tamaş
+(32)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo
Observator
Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo
Novak Djokovic a dezvăluit ce vrea să-i fie scris pe mormânt! Când se va retrage din activitate campionul sârb
Fanatik.ro
Novak Djokovic a dezvăluit ce vrea să-i fie scris pe mormânt! Când se va retrage din activitate campionul sârb
13:05
Italienii au numit marile schimbări aduse de Cristi Chivu la Inter: „Asta se remarcă la toate meciurile echipei”
12:51
Adrian Porumboiu a sărit în apărarea lui Daniel Bîrligea, după suspendarea atacantului: “Cât să îi dea? O mie de etape?”
11:48
UEFA a anunţat cine va conduce meciul Bosnia – România! Un arbitru de top din Premier League a fost delegat
11:43
Verdict despre șansele Rapidului în lupta la titlu: „Nu joacă de primul loc, au mult noroc”
11:38
Jordan Chiles, acuzaţii incredibile de rasism! Nu a trecut peste medalia pierdută în faţa Anei Bărbosu la Paris: “Nu au suportat”
10:53
Problema identificată la națională înaintea meciului cu Bosnia: „Nu știu cât de bine stăm la asta”
Vezi toate știrile
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație 3 Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat 4 FotoA murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata 5 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express 6 FotoNadia Comăneci a vorbit despre plecarea din România la împlinirea vârstei de 64 de ani
Citește și