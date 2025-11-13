Legendele din sportul românesc propuse de Dan Alexa în sezonul următor de Asia Express: „Ar face față” - Antena Sport

Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat Asia Express – Drumul Eroilor. Cei doi foști fotbaliști au pus mâna pe marele trofeu și pe premiul de 35.000 de euro după ce i-au învins în marea finală pe actorii Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.
După finală, Dan Alexa (45 de ani) a fost întrebat despre următorul sezon din Asia Express, fiind pus să aleagă o echipă care să se lupte pentru marele trofeu.
Legendele din sportul românesc propuse de Dan Alexa în sezonul următor de Asia Express
Dan Alexa nu a stat mult pe gânduri și a declarat că și-ar dori să-i vadă în aventura din Asia pe Gică Hagi și pe Simona Halep. Fostul internațional este de părere că „Regele”, împreună cu fostul lider WTA, ar face față cu brio în competiție.
„Pe Gheorghe Hagi! La «Rege», direct, să-l văd pe «Regele fotbalului» așa. Cu Simona Halep. Hagi cu Halep în aceeași echipă! Eu cred că ar face față. Nu sunt probe fizice, sunt probe mentale.
Sunt și fete, uite, că am avut și noi sezonul acesta… De exemplu Karmen «Minune» Simonescu și Olga Barcari. Alina, la fel. Incredibile au fost! La un moment dat am simțit competiția, pentru că îi vedeam foarte buni. Și de multe ori am pierdut curse. A fost un sezon cu echipe foarte bune”, a declarat Dan Alexa, conform libertatea.ro.
De asemenea, Dan Alexa a oferit declarații și despre colegul Gabi Tamaș, alături de care a câștigat Asia Express. El l-a numit pe fostul fundaș ca fiind „locomotiva” echipei.
„Eu îți spun, din punctul meu de vedere, Gabi Tamaș a fost locomotiva în probe. Foarte puternic! I-am spus-o tot timpul. Din punctul meu de vedere, e un animal al performanței. Cred că pe Gabi Tamaș, dacă îl duci în deșert, se descurcă. Îl cunosc de mult timp, la ce nivel a jucat și unde a fost, doar pe calități a fost. Puternic fizic, foarte puternic mental și are o calitate care, cred eu, face diferența: are caracter foarte frumos”, a mai spus Dan Alexa.
