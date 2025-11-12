Afacerea pe care Bogdan Stelea a vândut-o, preluată de o companie gigant din China - Antena Sport

Închide meniul
Afacerea pe care Bogdan Stelea a vândut-o, preluată de o companie gigant din China

Radu Constantin Publicat: 12 noiembrie 2025, 19:17

Răzvan Raţ, alături de Gică Popescu şi Bogdan Stelea la un eveniment / Hepta

Numele lui Bogdan Stelea apare într-o tranzacţie importantă. Fostul mare portar al echipei naționale de fotbal a României, Bogdan Stelea (57 de ani), a fost unul dintre acționarii Grup Blauer București, o companie românească care dezvoltă parcuri fotovoltaice.

Până la sfârșitul lui 2022, Bogdan Stelea deținea 21,43% din Grup Blauer București, alături de alți investitori locali, potrivit profit.ro. Compania a fost preluată integral de CWP Europe SARL, pentru ca recent China Huadian Hong Kong, subsidiară a gigantului energetic chinez China Huadian, să intre în acționariatul Grup Blauer București, deținând 49% din companie, cu planul de a o prelua integral.

Grup Blauer București a terminat construcția unui parc fotovoltaic de aproximativ 134 MW din comuna Studina, județul Olt. Termenul de demarare a operării comerciale este finalul acestui an.

