Problema identificată la națională înaintea meciului cu Bosnia: „Nu știu cât de bine stăm la asta” - Antena Sport

Basarab Panduru a prefațat duelul României cu Bosnia, din preliminariile World Cup 2026. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi în format live text, pe as.ro. La trei zile distanță, „tricolorii” vor întâlni San Marino, meciul fiind în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Basarab Panduru a transmis faptul că problemele bosniacilor ar putea fi un avantaj pentru naționala lui Mircea Lucescu, ținând cont că Bosnia nu se va putea baza pe mai mulți jucători, care sunt accidentați.

Problema identificată la națională înaintea meciului cu Bosnia

Totuși, Basarab Panduru a identificat o problemă și în lotul României. El a subliniat că „tricolorii” au de suferit în defensivă, dat fiind faptul că fundașii sunt obișnuiți într-un sistem de trei la echipele de club, iar la națională, Mircea Lucescu utilizează un sistem cu doi stopperi.

„Tot văd că bosniacilor le pică jucători, tot se accidentează. Sunt ceva probleme şi pe acolo, dar nu ştiu la ce să ne aşteptăm de la acest meci.

Man, Ianis, Dragomir îţi dau încredere, Marius Marin care are picioare de primă ligă în Italia, Raţiu are picior, dar la fundaşii centrali nu ştiu cât de bine stăm, că toţi joacă în trei fundaşi la cluburi şi acum jucăm în doi.