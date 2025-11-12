Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație - Antena Sport

Închide meniul
Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație

Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație

Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație

Daniel Işvanca Publicat: 12 noiembrie 2025, 16:16

Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație

Cadru din Gloria Buzău - CFR Cluj / SPORT PICTURES

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a luat miercuri o decizie importantă și a exclus-o din toate competițiile pe Gloria Buzău, formație care a retrogradat în liga secundă la finalul sezonului trecut.

Echipa buzoiană, susținută în principal de autoritățile locale, nu va avea drept de participare în nicio competiție organizată de FRF, Liga Profesionistă de Fotbal sau AJF.

Gloria Buzău, exclusă din toate competițiile organizate de FRF, LPF și AJF

Imediat după ce echipa a retrogradat în liga secundă, problemele financiare au pus stăpânire pe Gloria Buzău, formație care era finanțată aproape în proporție de 100% de autoritățile locale.

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a acționat după ce clubul a înregistrat mai multe datorii către foștii jucători și a decis să excludă formația buzoiană din toate competițiile organizate de FRF, LPF și AJF. Decizia este una definitivă și irevocabilă.

Reacția președintelui interimar al CJ Buzău

„FC Buzău, un club înfiinţat în anul 2016 de către Primăria Municipiului Buzău, care a promovat în Liga 2, după ce a promovat un an, nu a avut drept de promovare în Liga 1. S-a decis apoi să fie o asociere între Primăria Buzău, CJ, reprezentanţii clubului FC Buzău şi o societate privată pentru a avea o echipă care să promoveze în Liga 1, ceea ce s-a şi întâmplat.

Până am promovat în Liga 1, lucrurile au decurs bine pentru că am avut o promovare rapidă, după aceea managementul defectuos la club a condus astăzi ca FC Buzău, cu sintagma Gloria, să ajungă în pragul desfiinţării. După retrogradare, s-a înscris la Liga 2, CJ nu mai putea susţine FC Buzău pentru, că am mers pe Legea 69 a sportului de performanţă şi pentru neîndeplinirea obiectivului, nu mai puteam susţine.

Primăria Buzău, din lipsă de fonduri, a decis să nu mai susţină, iar mediul privat care nu a venit cu niciun aport în sezonul 2025/2026, am înţeles că vor să iasă din această asociere şi în acest sens FC Buzău se va desfiinţa.

Având foarte multe datorii, va ajunge cu siguranţă pe mâna unui executor judecătoresc şi apoi tot ce mai aveau ca patrimoniu să fie scos la licitaţie pentru achitarea datoriilor”, a declarat Adrian Petre.

