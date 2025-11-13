Verdict despre șansele Rapidului în lupta la titlu: „Nu joacă de primul loc, au mult noroc” - Antena Sport

Ioan Andone a oferit un verdict despre șansele Rapidului în lupta la titlu din Liga 1. Acesta consideră că giuleștenii au mult noroc și jocul lor nu este unul de primul loc în Liga 1.

După 16 etape, Rapid este lider în campionat cu 35 de puncte. Giuleștenii au un avans de trei puncte față de ocupanta locului secund, Botoșani.

Verdict despre șansele Rapidului în lupta la titlu

Ioan Andone a subliniat că în ciuda norocului avut de Rapid în unele partide, plusul echipei este Costel Gâlcă. Fostul antrenor a transmis că tehnicianul giuleștenilor păstrează echilibrul la formația de sub Grant.

„E posibil, e un antrenor român care a mai câștigat trofee (n.r. Gâlcă).

Nu joacă de primul loc, au mult noroc. Dacă-i faci o analiză, ei nu joacă de primul loc. Costel păstrează o liniște, muncă, puțin noroc, organizare defensivă și tot jocul lor e pe Dobre, Petrila. Au două soluții care sunt peste nivelul Ligii 1.