Verdict despre șansele Rapidului în lupta la titlu: „Nu joacă de primul loc, au mult noroc” - Antena Sport

Verdict despre șansele Rapidului în lupta la titlu: „Nu joacă de primul loc, au mult noroc”

Publicat: 13 noiembrie 2025, 11:43

Jucătorii Rapidului, după un gol marcat / Sport Pictures

Ioan Andone a oferit un verdict despre șansele Rapidului în lupta la titlu din Liga 1. Acesta consideră că giuleștenii au mult noroc și jocul lor nu este unul de primul loc în Liga 1.  

După 16 etape, Rapid este lider în campionat cu 35 de puncte. Giuleștenii au un avans de trei puncte față de ocupanta locului secund, Botoșani. 

Ioan Andone a subliniat că în ciuda norocului avut de Rapid în unele partide, plusul echipei este Costel Gâlcă. Fostul antrenor a transmis că tehnicianul giuleștenilor păstrează echilibrul la formația de sub Grant. 

„E posibil, e un antrenor român care a mai câștigat trofee (n.r. Gâlcă). 

Nu joacă de primul loc, au mult noroc. Dacă-i faci o analiză, ei nu joacă de primul loc. Costel păstrează o liniște, muncă, puțin noroc, organizare defensivă și tot jocul lor e pe Dobre, Petrila. Au două soluții care sunt peste nivelul Ligii 1.  

Nu joacă de primul loc, au mult noroc, mai vedem”, a declarat Ioan Andone, conform digisport.ro. 

După pauza internațională, Rapid va avea un duel „de foc” cu CFR Cluj, în Gruia. Giuleștenii se vor lupta cu legenda clubului lor, Daniel Pancu, cel care este antrenor la formația clujeană. 

1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație 3 Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat 4 FotoA murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata 5 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express 6 FotoNadia Comăneci a vorbit despre plecarea din România la împlinirea vârstei de 64 de ani
