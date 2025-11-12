A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata - Antena Sport

Legendarul compozitor Horia Moculescu a încetat din viaţă la vârsta de 88 de ani. În ultima perioadă Horia Moculescu s-a aflat internat în stare gravă la Institutul “Matei Balş” din Capitală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Horia Moculescu era un mare fan al FCSB-ului. În ciuda unor divergenţe cu Gigi Becali, el i-a ţinut partea acestuia în conflictul cu armata.

Horia Moculescu a murit la 88 de ani

Horia Moculescu a făcut parte din Adunarea Generală care a aprobat privatizarea secţiei de fotbal a Stelei.

Moculescu a fost membru al Asociaţiei Fotbal Club Steaua, nemaifăcând parte din Adunarea Generală după transformarea clubului în societate pe acţiuni.

“Eu am avut conflicte mari cu Gigi (n.r: Becali) și-am fost în ăia 2.000 de membri fondatori. Ne-am și certat la cuțite, într-un cazinou. Eu sunt FCSB-ist! Din capul locului, FCSB este Steaua, chiar dacă se supără generalul Zisu pe mine”, declara Horia Moculescu în 2021, pentru gsp.ro.