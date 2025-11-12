A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata - Antena Sport

Legendarul compozitor Horia Moculescu a încetat din viaţă la vârsta de 88 de ani. În ultima perioadă Horia Moculescu s-a aflat internat în stare gravă la Institutul “Matei Balş” din Capitală.
Horia Moculescu era un mare fan al FCSB-ului. În ciuda unor divergenţe cu Gigi Becali, el i-a ţinut partea acestuia în conflictul cu armata.
Horia Moculescu a murit la 88 de ani
Horia Moculescu a făcut parte din Adunarea Generală care a aprobat privatizarea secţiei de fotbal a Stelei.
Moculescu a fost membru al Asociaţiei Fotbal Club Steaua, nemaifăcând parte din Adunarea Generală după transformarea clubului în societate pe acţiuni.
“Eu am avut conflicte mari cu Gigi (n.r: Becali) și-am fost în ăia 2.000 de membri fondatori. Ne-am și certat la cuțite, într-un cazinou. Eu sunt FCSB-ist! Din capul locului, FCSB este Steaua, chiar dacă se supără generalul Zisu pe mine”, declara Horia Moculescu în 2021, pentru gsp.ro.
Cine era Horia Moculescu
Horia Moculescu a fost compozitor, pianist, interpret vocal, mediator și creator de programe TV din România. S-a născut pe 18 martie 1937 la Râmnicu Vâlcea.
Din partea mamei (Nidia Copetti), Horia Moculescu era de origine italiană, iar din partea tatălui (Nicolae Moculescu, fost ofițer în armata română interbelică) era de origine română. Talent muzical precoce, a învăţat acordeonul de unul singur la vârsta de șase ani. A rămas orfan de mamă în anul 1948.
A urmat cursurile medii la Turda, la Liceul de Băieți (azi Colegiul Național Mihai Viteazul din Turda), pe care le-a absolvit în anul 1954. Aici s-a remarcat prin virtuozitatea cu care interpreta piese de muzică ușoară la pian și la acordeon. Din cauza așa-zisei „origini sociale nesănătoase” din timpul regimului comunist, nu a fost admis la Conservatorul din București. S-a înscris la Facultatea de Mine din Petroșani, unde și-a pus în evidență talentul de interpret muzical în cadrul orchestrei facultății.
În continuare, s-a dedicat exclusiv muzicii, activând ca pianist în localuri de renume din București și de pe litoralul Mării Negre. În această perioadă a început să compună melodii de muzică ușoară. Piesa lui de debut a fost “De-ai fi tu salcie la mal”.
A fost căsătorit de patru ori și a avut 2 copii: Ion Horia, cu penultima soție Ana-Maria (Ionuț, n. 1977 la București – d. 2008 la Berlin, la vârsta de 31 de ani) și Nidia, cu ultima soție Mariana (n. 1990 la București).
A fost membru al Uniunii Compozitorilor. A compus circa 500 melodii și a luat peste 200 de premii pentru activitatea muzicală.
Horia Moculescu a publicat cartea „Doar atât mi-am amintit”, în 2011, la Editura KULLUSYS.
- Unde au fost surprinse partenerele lui Florin Tănase şi Daniel Bîrligea, după cearta avută de ei pe teren cu Hermannstadt
- Andres Iniesta, în centrul unei anchete de fraudă
- Povestea primei afaceri făcute de Ion Ţiriac în România. Aşa a devenit miliardar: “M-a ajutat foamea”
- Maşina lui Diego Maradona a fost scoasă la licitaţie. Cât costă şi ce dotări are
- Ioan Andone e pus la punct cu ultimele noutăți din domeniul tehnologiei