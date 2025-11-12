Gigi Becali nu a renunţat la transferurile lui Louis Munteanu şi Emerllahu la FCSB! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) nu a abandonat pistele Louis Munteanu (23 de ani) şi Lindon Emerllahu (22 de ani). Chiar dacă patronul FCSB-ului a susţinut în mod public că a renunţat la aducerea celor doi jucători, Becali a continuat discuţiile cu Louis Munteanu şi Emerllahu.
Patronul FCSB-ului făcuse o ofertă de 4.5 milioane de euro pentru cei doi. Într-o situaţie financiară dificilă, Neluţu Varga a vrut să accepte oferta lui Becali.
Becali nu renunţă la Louis Munteanu şi Emerllahu
Potrivit lagazzetta.ro, Emerllahu e tentat să meargă la FCSB, dar îi va cere şi el un salariu mare lui Gigi Becali. Sursa citată notează că discuţiile între părţi se poartă atât direct, cât şi prin intermediari.
Louis Munteanu i-a solicitat lui Becali un salariu de 60.000 de euro pe lună pentru a merge la FCSB, cerinţă considerată de patronul campioanei prea mare. Becali i-a transmis lui Louis Munteanu că niciun jucător de la FCSB nu are acest salariu, nici măcar Tănase. Acesta câştigă 30.000 de euro pe lună, dar încasează şi alte bonusuri.
Becali sublinia că era dispus să îi ofere lui Louis Munteanu, cu bonusuri, un venit lunar de 45.000 de euro pe lună la FCSB.
Louis Munteanu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 5 milioane de euro. Lindon Emerllahu este cotat de acelaşi site de specialitate la 1.3 milioane de euro.
CFR Cluj are probleme financiare serioase. Patronul Neluţu Varga are nevoie de bani. Potrivit cluj24.ro, Neluţu Varga ar fi executat silit pentru datorii. Un ansamblu imobiliar de lux din Cluj a fost scos la licitaţie, iar Neluţu Varga se află printre datornici.
