Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Unde au fost surprinse partenerele lui Florin Tănase şi Daniel Bîrligea, după cearta avută de ei pe teren cu Hermannstadt - Antena Sport

Home | Extra | Unde au fost surprinse partenerele lui Florin Tănase şi Daniel Bîrligea, după cearta avută de ei pe teren cu Hermannstadt
Foto

Unde au fost surprinse partenerele lui Florin Tănase şi Daniel Bîrligea, după cearta avută de ei pe teren cu Hermannstadt

Publicat: 11 noiembrie 2025, 9:27

Comentarii
Unde au fost surprinse partenerele lui Florin Tănase şi Daniel Bîrligea, după cearta avută de ei pe teren cu Hermannstadt
galerie foto Galerie (82)

Antonia Salanta şi Medeea Tănase/ Instagram

Florin Tănase şi Daniel Bîrligea au fost surprinşi certându-se pe teren în duelul dintre FCSB şi Hermannstadt, încheiat cu scorul de 3-3, în etapa a 16-a din Liga 1. Decarul campioanei l-a taxat pe atacant după ce acesta a fost eliminat pentru proteste.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ciuda disputei dintre cei doi, iubitele lor au decis să se întâlnească şi să meargă la film împreună. Antonia, iubita lui Daniel Bîrligea, a postat o fotografie cu partenera lui Florin Tănase, Medeea (vezi galeria foto de la finalul articolului cu Antonia şi Medeea).

Unde au fost surprinse iubitele lui Florin Tănase şi Daniel Bîrligea

La o zi după meciul dintre FCSB şi Hermannstadt, partenerele celor doi fotbalişti au ieşit la cinema. Antonia a surprins-o în fotografia postată de Medeea Tănase, alături de fiul ei.

Medeea Tănase şi fiul ei/ Instagram Antonia Salanta
Medeea Tănase şi fiul ei/ Instagram Antonia Salanta

Relaţia dintre Florin Tănase şi Daniel Bîrligea este în continuare una bună, deşi s-au contrat pe teren în timpul meciului cu Hermannstadt. Cei doi au plecat împreună de la Sibiu, cu aceeaşi maşină, direct la Mogoşoaia în cantonamentul naţionalei.

Daniel Bîrligea a încasat două cartonaşe galbene în decursul a trei minute pentru proteste. Atacantul a lăsat-o în inferioritate numerică pe FCSB încă din minutul 82.

Reclamă
Reclamă

Florin Tănase şi Medeea au făcut cununia civilă în septembrie 2021, iar la eveniment au participat mai mulți fotbaliști de la FCSB sau care au trecut pe la echipa lui Gigi Becali.

Antonia Salanta este partenera lui Daniel Bîrligea. Tânăra locuieşte în Milano, însă vine des în România pentru a fi alături de atacantul FCSB-ului, ea fiind deseori prezentă pe stadion.

“El are visul lui pe care să şi-l trăiască şi, eu, personal, ţin mult la visul lui. Mereu am fost: ‘Doamne, cum vă puteţi uita la fotbal. E atât de plictisitor. Nu m-aş uita niciodată!’ Acum, înţeleg, în sfârşit, fotbalul”, spunea Antonia, iubita lui Daniel Bîrligea.

Meteo 11 noiembrie - 8 decembrie. Temperaturi în creștere treptată şi ploi. Cum va fi vremea de Moş NicolaeMeteo 11 noiembrie - 8 decembrie. Temperaturi în creștere treptată şi ploi. Cum va fi vremea de Moş Nicolae
Reclamă
+(82)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Observator
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim acum?”
Fanatik.ro
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim acum?”
10:20
Zinedine Zidane a făcut anunţul aşteptat de toată lumea: “În curând”
10:18
Ce decizie a luat Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin. Anunţul făcut de englezi
9:38
Italienii au analizat Interul lui Cristi Chivu, “durul empatic” din România
9:38
VideoIlie Dumitrescu, emoționat la SuperFAZE: „Am dat cele mai importante goluri din istoria fotbalului românesc”
9:07
“A spus un lucru urât”. Victor Piţurcă l-a atacat pe Mihai Rotaru: “Trebuia să-mi dea banii dacă făcea asta”
8:59
Haos în Turcia: peste 1.000 de jucători ajung în faţa Comisiei de Disciplină pentru pariuri
Vezi toate știrile
1 Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion 2 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 3 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 4 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali 5 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 6 Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru
Citește și