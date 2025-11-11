Unde au fost surprinse partenerele lui Florin Tănase şi Daniel Bîrligea, după cearta avută de ei pe teren cu Hermannstadt - Antena Sport

Florin Tănase şi Daniel Bîrligea au fost surprinşi certându-se pe teren în duelul dintre FCSB şi Hermannstadt, încheiat cu scorul de 3-3, în etapa a 16-a din Liga 1. Decarul campioanei l-a taxat pe atacant după ce acesta a fost eliminat pentru proteste.
În ciuda disputei dintre cei doi, iubitele lor au decis să se întâlnească şi să meargă la film împreună. Antonia, iubita lui Daniel Bîrligea, a postat o fotografie cu partenera lui Florin Tănase, Medeea (vezi galeria foto de la finalul articolului cu Antonia şi Medeea).
Unde au fost surprinse iubitele lui Florin Tănase şi Daniel Bîrligea
La o zi după meciul dintre FCSB şi Hermannstadt, partenerele celor doi fotbalişti au ieşit la cinema. Antonia a surprins-o în fotografia postată de Medeea Tănase, alături de fiul ei.
Relaţia dintre Florin Tănase şi Daniel Bîrligea este în continuare una bună, deşi s-au contrat pe teren în timpul meciului cu Hermannstadt. Cei doi au plecat împreună de la Sibiu, cu aceeaşi maşină, direct la Mogoşoaia în cantonamentul naţionalei.
Daniel Bîrligea a încasat două cartonaşe galbene în decursul a trei minute pentru proteste. Atacantul a lăsat-o în inferioritate numerică pe FCSB încă din minutul 82.
Florin Tănase şi Medeea au făcut cununia civilă în septembrie 2021, iar la eveniment au participat mai mulți fotbaliști de la FCSB sau care au trecut pe la echipa lui Gigi Becali.
Antonia Salanta este partenera lui Daniel Bîrligea. Tânăra locuieşte în Milano, însă vine des în România pentru a fi alături de atacantul FCSB-ului, ea fiind deseori prezentă pe stadion.
“El are visul lui pe care să şi-l trăiască şi, eu, personal, ţin mult la visul lui. Mereu am fost: ‘Doamne, cum vă puteţi uita la fotbal. E atât de plictisitor. Nu m-aş uita niciodată!’ Acum, înţeleg, în sfârşit, fotbalul”, spunea Antonia, iubita lui Daniel Bîrligea.
