Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat

Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat

Radu Constantin Publicat: 12 noiembrie 2025, 17:18

Comentarii
Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat

Daniel Bîrligea, emoţionat după FCSB - Drita / Antena Sport

Veşti bune pentru FCSB. Daniel Bîrligea a scăpat ieftin! Atacantul lui FCSB și-a aflat pedeapsa după eliminarea din remiza cu Hermannstadt din etapa 16, scor 3-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfel, Bîrligea va rata meciul de pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, care se va disputa sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 20:30. Aceeași pedeapsă a fost primită și de Alexandru Cicâldău, care a primit două cartonașe galbene în decurs de 7 minute în eșecul suferit de Universitatea Craiova cu UTA Arad, scor 1-2.

Ce gest a făcut Bîrligea de Becali l-a amendat cu 20.000 de euro

După un fault în atac, vârful campioanei României l-a apostrofat pe arbitru, care nu a stat pe gânduri și i-a arătat cartonaşul roşu. Florin Tănase a venit imediat și l-a certat pe coechipierul său. Jucătorul a insistat nervos şi a mers iar la arbitru pentru a cere explicaţii. Reacţia fotbalistului l-a enervat pe Gigi Becali, care a anunţat imediat după meci că-l amendează cu 20.000 de euro.

“Nici nu vreau să discut. 20 de mii amendă. Îţi dai seama ce obraznic? Dădeam gol, mai erau 15 minute. Dădeam golul de victorie. Un gest al lui… Vreau să spun nişte lucruri mai urâte, dar nu vreau, că mi-e ruşine. Joacă, bă, fotbal. E de o obrăznicie. ‘Am greşit’, cere-ţi iertare de la jucători. El, obrăznicie în continuare. E adevărat că o face din ambiţie. Dar din ambiţie trebuie să te ponderezi”, a spus Gigi Becali.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Observator
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv
Fanatik.ro
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv
17:07
FotoRadu Drăguşin a revenit pe teren la Tottenham! Partida în care a jucat o repriză
16:56
Rapid, taxată din nou de Comisia de Disciplină! Amenda primită după meciul cu Universitatea Craiova
16:42
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 noiembrie
16:37
Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: “Eu cred…”
16:33
Demisia lui Mirel Rădoi l-a șocat: „Chiar nu m-am așteptat”
16:19
VideoGrand Prix, ediţia 33: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Braziliei
Vezi toate știrile
1 A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club 2 FotoGestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express! 3 Fotbalist, băut la antrenamentul FCSB-ului. Mihai Stoica: “Nu putea să stea în picioare!” 4 Unde a fost surprins Mirel Rădoi în momentul în care Universitatea Craiova anunţa noul antrenor 5 Scandal la naționala Spaniei. Starul Lamine Yamal, scos din lot de Luis de la Fuente 6 Umilitor! Cum au tratat ziarele din Portugalia numirea lui Coelho la Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România