Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat - Antena Sport

Veşti bune pentru FCSB. Daniel Bîrligea a scăpat ieftin! Atacantul lui FCSB și-a aflat pedeapsa după eliminarea din remiza cu Hermannstadt din etapa 16, scor 3-3.

Astfel, Bîrligea va rata meciul de pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, care se va disputa sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 20:30. Aceeași pedeapsă a fost primită și de Alexandru Cicâldău, care a primit două cartonașe galbene în decurs de 7 minute în eșecul suferit de Universitatea Craiova cu UTA Arad, scor 1-2.

Ce gest a făcut Bîrligea de Becali l-a amendat cu 20.000 de euro

După un fault în atac, vârful campioanei României l-a apostrofat pe arbitru, care nu a stat pe gânduri și i-a arătat cartonaşul roşu. Florin Tănase a venit imediat și l-a certat pe coechipierul său. Jucătorul a insistat nervos şi a mers iar la arbitru pentru a cere explicaţii. Reacţia fotbalistului l-a enervat pe Gigi Becali, care a anunţat imediat după meci că-l amendează cu 20.000 de euro.

“Nici nu vreau să discut. 20 de mii amendă. Îţi dai seama ce obraznic? Dădeam gol, mai erau 15 minute. Dădeam golul de victorie. Un gest al lui… Vreau să spun nişte lucruri mai urâte, dar nu vreau, că mi-e ruşine. Joacă, bă, fotbal. E de o obrăznicie. ‘Am greşit’, cere-ţi iertare de la jucători. El, obrăznicie în continuare. E adevărat că o face din ambiţie. Dar din ambiţie trebuie să te ponderezi”, a spus Gigi Becali.