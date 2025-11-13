A avut probleme în Liga 1, dar UEFA l-a delegat din nou! Ce meci va arbitra Istvan Kovacs. Îl va avea alături pe Radu Petrescu - Antena Sport

O brigadă de arbitri români condusă de Istvan Kovacs va oficia meciul din etapa a 9-a a preliminariilor Cupei Mondiale 2026, programat vineri, de la ora 21:45, pe Kosicka Futbalova Arena din Kosice, între Slovacia şi Irlanda de Nord, în cadrul Grupei A.

La centru se va afla arbitrul din Carei, asistat la cele două linii de Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, în timp ce Radu Petrescu va fi al patrulea oficial al partidei. După ultimul meci din Liga 1, cel dintre Hermannstadt şi FCSB, Petrescu a fost criticat dur de Gigi Becali.

Istvan Kovacs a fost delegat la meciul dintre Slovacia şi Irlanda de Nord

În camera VAR se vor afla tot reprezentanţi ai României – Cătălin Popa (Video Assistant Referee) şi Marcel Bîrsan (Assistant VAR).

Supervizarea arbitrajului va fi asigurată de Clayton Pisani (Malta), iar delegatul UEFA pentru acest meci este Yuriy Barbash (Ucraina).

Ultimul meci arbitrat de Istvan Kovacs a fost cel dintre Farul Constanţa şi FC Botoşani, câştigat de echipa de la malul mării cu 2-0. Kovacs nu a avut însă o seară prea bună. La doar câteva zile de la meciul pe care l-a condus pe Anfield, dintre Liverpool şi Real Madrid, centralul din Carei a fost salvat de două ori de VAR.