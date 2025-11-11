Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andres Iniesta, în centrul unei anchete de fraudă - Antena Sport

Home | Extra | Andres Iniesta, în centrul unei anchete de fraudă

Andres Iniesta, în centrul unei anchete de fraudă

Publicat: 11 noiembrie 2025, 8:39

Comentarii
Andres Iniesta, în centrul unei anchete de fraudă

Andres Iniesta, la gala Balonului de Aur - Profimedia Images

Andres Iniesta face obiectul unei anchete de fraudă desfăşurate de sistemul judiciar peruan, potrivit publicaţiei El Español.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andres Iniesta (41 de ani) face obiectul unei anchete „pentru fraudă agravată de peste 600.000 de dolari împotriva unor oameni de afaceri peruani în timpul mai multor evenimente”.

Andres Iniesta, în centrul unei anchete de fraudă

Ancheta se concentrează pe Never Say Never (NSN) Barcelona, ​​o companie deţinută în coproprietate de Iniesta, şi filiala sa, NSN South America. Mai mulţi investitori au depus plângeri împotriva companiei, susţinând că aceasta a susţinut financiar numeroase evenimente organizate de NSN South America în 2023: Upa Upa Fest, un meci amical între Cienciano (Peru) şi Nacional de Quito (Ecuador), K-pop Music Fest şi un meci al legendelor între Peru şi Spania.

Doar că există o problemă! Dintre toate aceste evenimente, doar unul (Upa Upa Fest) a avut loc, dar cu consecinţe financiare dezastruoase. Filiala sud-americană a NSN a depus ulterior, în iunie 2024, cererea de faliment. Potrivit publicaţiei El Español, imaginea lui Iniesta ar fi fost folosită pentru a promova toate aceste evenimente. Ancheta este în curs de desfăşurare.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Observator
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim acum?”
Fanatik.ro
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim acum?”
9:38
Italienii au analizat Interul lui Cristi Chivu, “durul empatic” din România
9:38
VideoIlie Dumitrescu, emoționat la SuperFAZE: „Am dat cele mai importante goluri din istoria fotbalului românesc”
9:07
“A spus un lucru urât”. Victor Piţurcă l-a atacat pe Mihai Rotaru: “Trebuia să-mi dea banii dacă făcea asta”
8:59
Haos în Turcia: peste 1.000 de jucători ajung în faţa Comisiei de Disciplină pentru pariuri
8:53
Gigi Becali nici nu a stat la discuţii! Decizia radicală luată la FCSB, după egalul cu Hermannstadt
8:46
Sorin Cârţu a spus ce a vorbit cu Mirel Rădoi înainte de plecarea de la Universitatea Craiova: “Bă, Mirele, iei şi tu ceva?”
Vezi toate știrile
1 Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion 2 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 3 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 4 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali 5 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 6 Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România