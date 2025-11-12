Nadia Comăneci a vorbit despre plecarea din România la împlinirea vârstei de 64 de ani - Antena Sport

Nadia Comăneci, care a împlinit miercuri 64 de ani, a oferit declaraţii superbe. Chiar dacă locuieşte în Statele Unite, Nadia Comăneci se consideră încă locuitor român.
Nadia Comăneci vine în ţară din când în când. De fiecare dată când vine în ţară, Nadia Comăneci o vizitează pe mama ei, Ștefania-Alexandrina, în vârstă de 84 de ani.
Nadia Comăneci: “Nu am plecat din țară definitiv, mă consider locuitor și cetățean român”
“(n.r: Dumneavoastră ați reușit să plecați din țară și să vă împliniți un vis peste ocean. Cum este viața dumneavoastră în prezent?) Nu am plecat din țară definitiv, mă consider locuitor și cetățean român. Deci tot ce am câștigat în cariera mea și provocările pe care le-am avut au fost pentru că m-am născut aici. E acasă, mă simt acasă, am familia aici, n-am dispărut, încă sunt în zona sportului, încerc să încurajez generația de astăzi ca să înțeleagă importanța contactului fizic și a mișcării și a sportului și doar să spun că mă bucur”, a declarat Nadia Comăneci pentru cancan.ro.
Nadia Comăneci, “Zeiţa de la Montreal”, multiplă campioană olimpică, mondială şi europeană care a scris istorie în gimnastica mondială reuşind primul 10 perfect, a împlinit, miercuri, 64 de ani.
În 2026, în România va avea loc celebrarea „Anului Nadia Comăneci” şi o gală dedicată inegalabilei gimnaste, programată la data de 29 mai anul viitor.
În 2026 se împlinesc 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal – ediţie a JO care a intrat în istoria sportului drept “Olimpiada Nadia Comaneci”, după ce Nadia a primit şapte note de 10 (primele în istoria concursurilor oficiale de gimnastică!) şi a stabilit un “record absolut”: 20 de puncte, la paralele inegale (potrivit codului de punctaj de la acea vreme).
Nadia Comăneci a cucerit cinci medalii la Montreal, trei de aur, la individual compus, bârnă şi paralele, una de argint, cu echipa României, şi una de bronz, la sol.
Nadia Comăneci, născută la 12 noiembrie 1961 la Oneşti, a început gimnastica la vârsta de 5 ani, fiind selecţionată de antrenorul Marcel Duncan şi legitimată la AS Flacăra Oneşti. Din 1971 a fost antrenată de Bela şi Martha Karolyi, iar la vârsta de 11 ani a câştigat primul său titlu de campioană naţională absolută. Jumătate de an mai târziu a concurat la categoria maestre, unde a ocupat locul al treilea.
